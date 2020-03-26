26 марта 2020, 11:15

Медики Украины получают на мобильные счета бонусы от Киевстар

Сегодня сообщения о начислении бонусов получили абоненты Киевстар из учреждений здравоохранения первичного звена и мест оказания медицинских услуг первичного звена, внесенные в публичный реестр электронной системы здравоохранения. Их список был предоставлен мобильному оператору Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ)*.



Киевстар поблагодарил медиков, которые ежедневно демонстрируют свой профессионализм и помогают украинцам поправляться и оставаться здоровыми.



Следующим шагом будет начисление бонусов тем абонентам компании, которые зарегистрированы в реестре медицинских работников Украины**. Для этого врачи должны обратиться к оператору лично, позвонив с номера, внесенного в реестр, и оставить заявку по номеру 477*103 (активируется в ближайшие дни). Зачисление бонусов произойдет в течение 5 рабочих дней – после проверки и подтверждения НСЗУ предоставленных в заявке данных.



«Трудно переоценить роль медиков в борьбе с эпидемией. И в кризисные времена мы все должны поддерживать друг друга, вносить свой вклад в общее дело, – говорит Александр Комаров, президент Киевстар. – Врачи беспокоятся о нас, а Киевстар дает врачам возможность в условиях карантина и сверхурочной работы всегда оставаться на связи – с родными, пациентами и коллегами».



150 бонусов на счете (1 бонус - эквивалент 1 грн.) медики смогут использовать в течение 30 дней со дня начисления:

- контрактные абоненты – на звонки и SMS по Украине. Бонусы со счета расходуются первыми. Проверка остатка: код *138# или в приложении Мой Киевстар.



- абоненты предоплаты – на звонки, услуги интернета, SMS по Украине и оплату пакета услуг по имеющемуся тарифному плану. Бонусы со счета расходуются первыми. Проверка остатка: код *114# или в приложении Мой Киевстар.

