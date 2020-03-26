Медики Украины получают на мобильные счета бонусы от Киевстар

Сегодня сообщения о начислении бонусов получили абоненты Киевстар из учреждений здравоохранения первичного звена и мест оказания медицинских услуг первичного звена, внесенные в публичный реестр электронной системы здравоохранения. Их список был предоставлен мобильному оператору Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ)*.
Киевстар поблагодарил медиков, которые ежедневно демонстрируют свой профессионализм и помогают украинцам поправляться и оставаться здоровыми.
Следующим шагом будет начисление бонусов тем абонентам компании, которые зарегистрированы в реестре медицинских работников Украины**. Для этого врачи должны обратиться к оператору лично, позвонив с номера, внесенного в реестр, и оставить заявку по номеру 477*103 (активируется в ближайшие дни). Зачисление бонусов произойдет в течение 5 рабочих дней – после проверки и подтверждения НСЗУ предоставленных в заявке данных.
«Трудно переоценить роль медиков в борьбе с эпидемией. И в кризисные времена мы все должны поддерживать друг друга, вносить свой вклад в общее дело, – говорит Александр Комаров, президент Киевстар. – Врачи беспокоятся о нас, а Киевстар дает врачам возможность в условиях карантина и сверхурочной работы всегда оставаться на связи – с родными, пациентами и коллегами».
150 бонусов на счете (1 бонус - эквивалент 1 грн.) медики смогут использовать в течение 30 дней со дня начисления:
- контрактные абоненты – на звонки и SMS по Украине. Бонусы со счета расходуются первыми. Проверка остатка: код *138# или в приложении Мой Киевстар.
- абоненты предоплаты – на звонки, услуги интернета, SMS по Украине и оплату пакета услуг по имеющемуся тарифному плану. Бонусы со счета расходуются первыми. Проверка остатка: код *114# или в приложении Мой Киевстар.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 14:15
Япония вывела на орбиту спутник-шпион
- Технологии | Сегодня, 13:45
Sabre представил стратегические приоритеты, направленные на ускорение роста
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Ericsson представляет новые решения для сетей 5G
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Киевстар переходит на онлайн-подписание документов с бизнесом
- Интернет | Сегодня, 12:15
Uber Eats вводит меры по поддержке сообщества в Украине в связи с COVID-19
- Интернет | Сегодня, 11:45
Vodafone поддержал онлайн-хакатон Fix the crisis
- Связь | Сегодня, 11:15
Медики Украины получают на мобильные счета бонусы от Киевстар
- Интернет | Сегодня, 10:45
Украинцы переходят на фриланс: прирост новых исполнителей за карантин — 40%
- Интернет | Сегодня, 10:15
MEGOGO запустил собственный интерактивный канал stayhome HD
Последние материалы
- Обзоры | 23 марта, 8:33
Cablexpert CC-HDMI4-1M – когда нужно быстро подключиться по HDMI
- Обзоры | 19 марта, 12:27
ColorWay CW-DL02B-B - настольная лампа со встроенным аккумулятором и не только
- Обзоры | 15 марта, 17:40
СolorWay CW-CHE64B – когда за цену нестыдно!
- Обзоры | 15 марта, 11:26
Cablexpert CC-HDMI4-10M – твое подключение на “десятку”!
- Обзоры | 14 марта, 17:18
ColorWay CW-CHS06QW: зарядка для семьи!
- Обзоры | 9 марта, 17:04
Cablexpert DSP-2PH4-04 – “место для двоих”!
- Аналитика | 9 марта, 13:20
Самое интересное за неделю. Выпуск №7 - OPPO присоединились к платформе AVANCI и крутые новинки HUAWEI
- Обзоры | 7 марта, 14:24
Nokia 7.2: NFC, четыре камеры и впечатляющий дизайн
- Обзоры | 2 марта, 14:01
BOSCH Profes.GSR 12V-15 (0.615.990.G6L): просверлит и закрутит!
Популярные новости
- Бизнес | Вчера, 10:45
Компания vivo входит в пятерку лучших в мире брендов смартфонов 5.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Япония вывела на орбиту спутник-шпион 5.00
- Гаджеты | Вчера, 10:15
Смартфон OPPO A31 официально представлен в Украине 5.00
- Железо | 22 марта, 10:17
Ubiquiti представляет беспроводные точки доступа LTU 5.00
- Железо | 22 марта, 10:14
Предзаказ на приборы измерения температуры тела человека от UNV 5.00
- Железо | Вчера, 9:45
5 проверенных способов не скучать во время карантина 1.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Sabre представил стратегические приоритеты, направленные на ускорение роста 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Ericsson представляет новые решения для сетей 5G 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Киевстар переходит на онлайн-подписание документов с бизнесом 0.00