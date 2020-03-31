Uber запускает сервис Shuttle Heroes - бесплатный шатл для медиков Киева

31 марта 2020, 10:15

С 31 марта в Киеве запускается сервис Shuttle Heroes - специальный сервис на базе технологий Uber Shuttle будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений.

Маршруты проложены в соответствии с предложением Министерства инфраструктуры Украины на основании данных медицинской системы HELSI.ME, чтобы помочь медицинским работникам добраться до и со своих мест работы.



Сервис Shuttle Heroes будет доступен пользователям с промокодами, которые будут распространяться через платформу HELSI.ME, объединяющую более 90% докторов в Украине, с помощью SMS и через администрацию больниц.



Пользователи смогут заказать место в шатле через приложения Uber и Uber Shuttle. В соответствии с требованиями карантина, было уменьшено максимально допустимое количество пассажиров в каждом шатле, чтобы не менее половины мест оставались свободными. Все транспортные средства внутри будут обрабатываться антисептическими средствами каждые три часа, а также профессионально дезинфицироваться внутри и снаружи каждый день. Также Uber вместе с водителями работает над обеспечением автобусов антисептическими средствами, которыми смогут пользоваться пассажиры перед посадкой или высадкой. Пассажирам рекомендуют находиться в медицинских масках во время поездки.



«Организовать подвоз медработников на работу и домой - прежде ответственность органов местной власти. Но замечательно, когда и бизнес выступает с инициативой поддержать медицинских работников в нынешних обстоятельствах. Мы благодарны за сервис Shuttle Heroes и надеемся, что надлежащий уровень безопасности при перевозках будет гарантирован», - отметил Владислав Криклий, Министр инфраструктуры Украины.



«Медицинские сотрудники, которые выходят на работу в текущих условиях, - настоящие герои, которые не должны думать о проблемах транспорта. На прошлой неделе врачи опорных больниц в семи городах Украины начали бесплатные поездки на Uber в рамках нашей совместной инициативы с МОЗ. Сегодня стартует Shuttle Heroes для того, чтобы безопасный и комфортный транспорт стал доступен более широкому кругу медиков в Киеве», - сказал Георгий Соколянский, глава по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европе.



«Для сервиса HELSI всегда на первом месте – удобство врача при оказании медицинской помощи и его комфортная работа. Сейчас, во время распространения пандемии и паники, помощь медицинским работникам является неоценимой. Для поддержки проекта Shuttle Heroes мы помогли сформировать маршруты и проинформировать медицинских работников о новых возможностях. Мы призываем врачей пользоваться комфортными условиями проезда к работе, а пациентов – придерживаться общих рекомендаций по уменьшению рисков заболеть», –говорит Евгений Донец, СЕО медицинской информационной системы HELSI.



На первом этапе маршруты будут охватывать более 100 медицинских учреждений Киева включая:



1. Александровская клиническая больница г.Киева – маршруты P2, P4, P3, P6, L4, P1



2. Киевская городская клиническая больница №9 – маршруты L3, L5, P3



3. Киевская городская клиническая больница № 4 – маршруты P2, L5



4. Национальная детская специализированная больница "Охматдет" – маршруты P4, L5, L3, P6, P3, P1



5. Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Яновского – маршруты L5, P2, P6



6. Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова – маршруты L5, P2, P6



7. Главный военный клинический госпиталь– маршруты P2, P4, L4,



8. Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи– маршрут L2



9. КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница"– маршрут P3



10. Киевская областная клиническая больница– маршруты L5, L3, P6, P1



11. Киевская городская детская клиническая больница № 1 – маршрут P3



Больше информации о маршрутах на блоге



Все маршруты будут доступны с понедельника по пятницу, с 7:00 и до 21:00.



Как заказать поездку через приложение Uber и Uber Shuttle:



1. Откройте приложение Uber или Uber Shuttle (для Android)



2. Смотрите доступны маршруты из вашего местоположения



3. Введите желаемый пункт назначения



4. Выберите время посадки и подтвердите заказ



5. Следуйте к остановке по указаниям в приложении



6. Во время посадки покажите водителю ваш Shuttle-билет (он автоматически генерируется в приложении)



На период карантина Shuttle Heroes заменит сервис Uber Shuttle и не будет доступен для обычных пассажиров.