"Апрельский безлимит" - новая безлимитная акция lifecell

6 апреля 2020, 10:15

lifecell запустил акцию «Апрельский безлимит» и предоставил украинцам в период карантина возможность общаться без ограничений при помощи голосовых звонков на все номера по Украине: собственной сети, городские и других мобильных операторов. Дополнительно оператор запустил акцию «Выгодная сотка».

По условиям акции «Апрельский безлимит» lifecell в период с 03.04.2020 по 30.04.2020 предоставляет абонентам, у которых стоимость пакета услуг по тарифу от составляет от 100 грн и более, оплатив его в течение апреля, получить безлимитные звонки на все номера по Украине (городские, мобильные, других сетей и lifecell) на период действия пакета услуг от дня его оплаты.



Чтобы стать участником этой акции, абоненту не нужно ничего дополнительно активировать или подключать – необходимо лишь оплатить стоимость пакета услуг текущего тарифного плана в период действия акции. Таким образом, оплатив стоимость пакета услуг даже в конце апреля, можно осуществлять безлимитные звонки в мае до завершения периода действия начисленного пакета услуг. Эта акция доступна миллионам абонентов и охватывает сейчас более 30 активных тарифных планов lifecell.



В то же время, пользователи тарифных планов со стоимостью пакета услуг до 100 грн в период с 03.04.20 по 30.04.2020 могут воспользоваться акцией «Выгодная сотка» и приобрести 100 минут за 15 грн на 4 недели для звонков по Украине на городские номера и номера других мобильных операторов. Количество приобретений в период действия акции не ограничено.



«Мы заметили, что с начала введения мер, направленных на борьбу с распространением эпидемии коронавируса, наши абоненты стали больше совершать именно традиционные голосовые звонки. Сегодня, как никогда, важно оставаться на связи с близкими, поддерживать дистанционные рабочие коммуникации и иметь возможность при необходимости консультироваться с врачами. И важно, чтобы украинцы не чувствовали привычных для них барьеров, которые традиционно определяются высокой стоимостью звонков на сети других операторов или стационарные линии по сравнению с «нулем» внутри сети. Именно поэтому lifecell предоставил больше свободы общения своим абонентами со звонками на все другие сети в период карантина.» – отметил Исмет Языджи, главный исполнительный директор lifecell.



Обе акции действуют для всех пользователей с индивидуальными тарифными планами, но не охватывают корпоративных абонентов оператора. Акция «Апрельский безлимит» не распространяется на тарифные планы «Безумный год», «ХендМейд» и «Сделай сам». Пользователи данных тарифных планов могут подключить акцию «Выгодная сотка».

