Киевстар выделяет 30 миллионов гривен помощи на борьбу с COVID-19 в Украине

9 апреля 2020, 13:15

Киевстар совместно с БФ «Твоя опора» закупит аппараты искусственной вентиляции легких и мониторы, отслеживающие состояние тяжелобольных пациентов.

Остальная помощь будет направлена на расходные материалы, которые обеспечат работу оборудования в течение года, и средства индивидуальной защиты для украинских медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом.

В частности, семь украинских больниц в разных регионах Украины получат 10 аппаратов ИВЛ Savina 300 Select и 20 мониторов пациента Vista 120 от мирового лидера по разработке и производству медицинского оборудования – немецкой компании Drager.

«Большой бизнес не может оставаться в стороне в такие сложные для страны и мира времена. Поэтому Киевстар выделяет благотворительную помощь на закупку самого необходимого высококачественного оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в украинских больницах. Мы верим, что это оборудование будет служить не только в борьбе с пандемией коронавируса, а еще долгие годы будет спасать человеческие жизни, – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар. – Этот проект мы реализуем со своим давним партнером и одним из самых авторитетных благотворительных фондов Украины – Твоя опора».

Проект осуществляется в партнерстве с БФ «Твоя опора», который провел мониторинг медицинских учреждений, которые будут принимать больных коронавирус, и обратился в компанию с соответствующим запросом на благотворительную помощь. Фонд имеет надежную репутацию и проходит ежегодный аудит деятельности. Отчетность можно посмотреть на сайте фонда http://tvoya-opora.org/

«С начала карантина наш фонд буквально за считанные дни переформатировал свою работу, направив все усилия на преодоление кризиса, вызванного COVID-19. Я глубоко поражена такой колоссальной и масштабной поддержкой компании Киевстар, ведь каждая гривна выделенной помощи – это спасение для наших соотечественников. Это также отличный пример для бизнеса, который сейчас объединился в борьбе с невидимым врагом», - комментирует Маша Ефросинина, Председатель Попечительского совета фонда «Твоя опора».

Благотворительные организации, с которыми сотрудничает Киевстар, прошли тщательные проверки на международном уровне группы «VEON» относительно этичности ведения своей деятельности.

«Проект с компанией Киевстар стал для нас очень важным. Не только из-за той значительной пользы, которую он принесет украинской медицине. Для нашего фонда большая честь сотрудничать с компанией, которая входит в международную группу "Veon". Ведь выбирая своих партнеров, компания Киевстар руководствуется исключительно высокими стандартами международных комплаенс политик, что прежде всего подтверждает статус нашего фонда, как партнера с безупречной репутацией», - комментирует Валерия Татарчук, основательница фонда «Твоя опора».

Напомним, в благодарность украинским медикам за их ежедневный труд, Киевстар насчитывает им по 150 гривен бонусных средств на мобильные счета. Бонусы были автоматически начислены абонентам Киевстар из учреждений здравоохранения первичного звена и мест оказания медицинских услуг первичного звена, внесенные в публичный реестр электронной системы здравоохранения. Их список был предоставлен мобильному оператору Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ)*. Также медики могут обратиться к оператору лично, позвонив с номера, внесенного в реестр, и оставить заявку по номеру 477*103. Зачисление бонусов произойдет в течение 5 рабочих дней – после проверки и подтверждения НСЗУ предоставленных в заявке данных.