Киевстар проанализировал, на какие сервисы увеличился спрос у бизнеса

21 апреля 2020, 12:45

За первые 4 недели карантина наиболее распространенными запросами на подключение сервисов для бизнеса стали решения, позволяющие компаниям за пределами офисов организовать процесс коммуникации с сотрудниками и клиентами, обеспечить персонал инструментами для совместной работы над проектами, а также наладить эффективный обмен документами.



Так, количество подключений сервисов Microsoft Office 365 и StarTeams выросло в целом более чем в 20 раз. Почти в 2,5 раза увеличилось количество подключений сервиса электронного документооборота.

Star.Docs Подавляющее большинство заявок поступило от представителей среднего и малого бизнеса. Еще один из распространенных запросов – организация удаленной работы отделов продаж и контакт-центров. Количество подключений Виртуальной мобильной АТС с быстрым переносом всех звонков с фиксированных телефонных линий офисов на мобильные номера сотрудников, работающих из дома, возросло более чем в 4 раза для крупных компаний и более чем вдвое для среднего и малого бизнеса.

Больше всего подключений сервисов для удаленной работы заказали компании оптовой и розничной торговли, логистические, легкой и обрабатывающей промышленности, сельско-хозяйственного и финансового секторов, гостиничного и строительного бизнесов, государственных предприятий, учреждений здравоохранения, поставщиков природных ресурсов и компании, предоставляющих услуги для бизнеса и населения.



«Мы видим, как бизнес быстро адаптируется к новым условиям и готовы максимально поддерживать его, – прокомментировал Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – У нашей компании есть целый комплекс сервисов для удаленной работы, мы пользуется ими сами и предлагаем своим клиентам так же жить по правилу «Офис там, где вы» – быть мобильными, гибкими и максимально переводить процессы в диджитал-среду, чтобы не зависеть от внешних обстоятельств. Тем более, что сейчас самые необходимые сервисы можно подключить даже без начисления абонплаты – это вклад Киевстар в поддержку украинского бизнеса в период карантина».



Получить больше информации о возможностях для удаленной работы крупного, среднего или малого бизнеса, условиях подключения сервисов, а также заказать индивидуальную консультацию или услугу можно на официальном сайте Киевстар. Во время карантина можно подключить и использовать без внесения абонплаты наиболее востребованные сервисы, позволяющие вести деловую деятельность на должном уровне, – Виртуальную мобильную АТС, Star.docs, cервисы Microsoft Office 365 и StarTeams, а также Центр управления ІоТ.

Напоминаем, что для всех новых корпоративных клиентов Киевстар действует акция «Бизнес-старт», которая предусматривает выгодные условия пользования бизнес-тарифами компании: -50% на абонплату в выбранном тарифном плане в течение полугода с момента подключения.







