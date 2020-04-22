Три актуальных ноутбука в 2020 году

22 апреля 2020, 15:15

Современные портативные устройства для многих пользователей уже стали полноценной заменой стационарному персональному компьютеру.

При этом ноутбук позволяет работать, обучаться, развлекаться в любом уголке мира или в пределах своей квартиры. А с учётом последних событий в мире, связанных с пандемией, это устройство №1 по актуальности и другим важным характеристикам.

Комфорт и производительность

Ноутбук Lenovo IdeaPad S530-13IWL Onyx Black отмечен в своей нише за современный подход, производительность и дизайн. За высокую продуктивность работы отвечает двухъядерный процессор Intel Core 8-го поколения, созданный с использованием самых современных технологий. Время автономной работы – до 8 часов, чего как раз вполне достаточно для комфортного пользования на протяжении рабочего дня. Объем ОЗУ – 8 Гб, объем SSD диска – 256 Гб.

Диагональ дисплея – 13.3 дюймов с разрешением 1920 x 1080 Full HD и богатой цветовой гаммой.

Особенности – подсветка клавиатуры, 1 Мп-видеокамера «со шторкой» и наличие сканера отпечатков пальцев, что обеспечивает дополнительный уровень защиты данных.

Мощность и эффективность

Ноутбук DELL Latitude 3400 Black включает передовые функции для удобной и эффективной работы и досуга благодаря процессору Intel Core i5 8-го поколения. Экран с диагональю 14 дюймов с антибликовым покрытием, объем оперативной памяти 8 ГБ и объемом SSD диска 256 Гб, наличие необходимых портов (USB 2.0, USB 3.1, USB Type-C, HDMI и VGA) позволяет работать с множеством современных устройств одновременно.

Для повышения продуктивности в устройстве предусмотрен вариант хранения данных на твердотельном накопителе.

В этой модели также присутствует сканер отпечатка пальца, который предоставляет комплексные возможности шифрования и расширенную аутентификацию.

Технологии и инновации



Новый ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DY-BQ024T Black/Red – технологично совершенная платформа для эффективной работы и гейминга. Оснащен IPS-дисплеем диагональю 15.6 дюйма. Объединяя 4-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3550H с частотой 2.1 ГГц и 8 Гб RAM ноутбук заряжен на пиковую производительность. Все это дополнено емким SSD на 512 Гб.

Сертифицированный по военному стандарту MIL-STD-810G с мощным чипсетом, он будет готов к самому напряженному геймплею.

Онлайн-работу и гейминг обеспечит гигабитный Wi-Fi 802.11aс, который поддерживает быстрое и стабильное интернет-подключение.

Больше позиций – в интepнeт-мaгaзинe Фокстрот, где пpeдcтaвлeны ноутбуки бюджeтнoгo, cpeднeгo и премиум-сегмента для paзныx цeлeй.