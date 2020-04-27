BOEING возобновит производство самолетов в конце апреля

27 апреля 2020, 10:15

В конце марта текущего года в компании Boeing сообщили, что не планируют затягивать с производством, и несмотря на карантин в конце апреля возобновят производство самолетов на заводах в штате Вашингтон.

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. (SPB: BA) со следующей недели начнет восстанавливать производство широкофюзеляжных коммерческих лайнеров на предприятиях в районе залива Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон, работа которых была приостановлена из-за коронавируса.



На всех объектах "были предприняты дополнительные меры предосторожности и введены комплексные процедуры для защиты людей от распространения COVID-19", сообщается в пресс-релизе Boeing.



По данным компании, уже в конце апреля к работе вернутся около 27 тыс. сотрудников, занятых в производстве самолетов моделей 747, 767, 777 и 787. Также начнется подготовка к возвращению в эксплуатацию лайнеров 737 MAX, использование которых было приостановлено после двух авиакатастроф.



Частично возобновить работу на предприятиях предполагается в конце апреля, а практически полностью войти в рабочий режим - к началу мая. Boeing с 25 марта приостановил производство в США на две недели на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения в Вашингтоне. При этом 6 апреля компания продлила приостановку производства на предприятиях до дальнейшего уведомления. Акции Boeing подскочили более чем на 8% на дополнительных торгах в четверг. Основную сессию они завершили снижением на 8%. С начала года капитализация Boeing сократилась на 58,8%.

