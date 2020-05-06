Vodafone TV: что смотрят украинцы, оставаясь дома

6 мая 2020, 9:45

С 16 марта потребление видеоконтента на сервисе выросло в два раза, также наблюдается постоянный рост пользователей.

Предпочтение зрители отдают просмотру телеканалов и фильмов. Наиболее популярные телеканалы: 1+1, Украина 24, Украина, ICTV, Новый канал.

Среди самых популярных фильмов и сериалов – «Донбасс» Андрея Лозницы и сериалы от HBO: «Мир дикого запада», «Хороший доктор», «Темные начала», «Власть в ночном городе».



Для того, чтобы люди могли проводить время на карантине максимально интересно, создана специальная подборка для любителей жанрового кино #stayhome. Наиболее просматриваемые фильмы подборки – социальная драма “Зеленая книга”, трагикомедию “Арахисовый сокол” и блокбастер “Джон Уик”.



Большой популярностью пользуется «Всеукраинская школа онлайн», на просмотр уроков приходится более 25% просмотров на Vodafone TV. Самые просматриваемые – уроки для старших, 10-го и 11-го, классов, а среди дисциплин – алгебра и физкультура.



Из-за отсутствия свежих спортивных новостей и событий, снизился интерес к футбольным и другим спортивным каналам.



Также во время карантина меняются и привычки пользователей. Украинцы сейчас уходят спать на два часа позже и пик активности смотрения приходится на 00:00 часов, а начинают смотреть ТВ с 10 утра. Ранее активные просмотры начинались с 17:00.



Портрет пользователя Vodafone TV с началом карантина не изменился: 70% - люди в возрасте 18-44, 64% женщины. В основном, Vodafone TV смотрят жители больших городов: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Запорожье.