Громкоговорители BOSCH новой серии

22 мая 2020, 11:34

Гарантия качества

Громкоговорители серии LB10 производства Bosch Security Systems - это универсальные, экономические динамики, предназначенные для внутреннего использования. Данная серия - это безусловно качественный звук, компактный размер и легкая установка. Громкоговорители доступны в корпусе черного или белого цвета.

Хорошая разборчивость речи и воспроизведение фоновой музыки

Конструкция из АБС

Монтажные кронштейны для установки на стену или потолок

Соответствует международным стандартам техники безопасности

Компания Bosch имеет более чем 90-летний опыт разработки и внедрения коммуникационных устройств и является признанным лидером в производстве систем общественного, речевого аварийного оповещения и музыкальной трансляции

Все громкоговорители компании Bosch способны непрерывно работать в течение 100 часов при номинальной мощности в соответствии со стандартами потребляемой мощности IEC 60268-5.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор Bosch Security Systems в Украине.