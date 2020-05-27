lifecell исследовал отношение украинцев к звонкам на сети "неродных" операторов

27 мая 2020, 14:15

В апреле по заказу lifecell группа профессиональных исследовательских агентств Factum Group провела опрос абонентов разных мобильных операторов об их отношении к звонкам на другие сети.

Было обнаружено, что большинство украинцев до сих пор обращают внимание на то, абоненту какого оператора они звонят. При звонках на номера другого оператора они пытаются говорить быстрее чтобы сэкономить средства и пакетные минуты. С этой же целью абоненты одновременно используют несколько сим-карт. При этом более половины «мультисиммеров» испытывают неудобства от больших расходов на связь из-за необходимости оплачивать услуги нескольких операторов.



По данным исследования Factum Group большинство украинцев (77%) пользуются тарифными планами с безлимитными звонками внутри сети и определенным количеством минут для звонков на других операторов. 68% опрошенных зачастую обращают внимание на сеть какого оператора они звонят. 36% — делают это всегда.



Стоимость минуты разговора напрямую влияет на «разговорчивость» украинцев. Только 18% абонентов, которые обращают внимание на номер телефона собеседника, готовы свободно разговаривать, независимо от того, каким оператором пользуется их собеседник. 49% — будут взвешивать все «за» и «против» звоня абоненту другого оператора. А 4% вообще попытаются ему не звонить. В то же время 82% таких абонентов готовы разговаривать сколько угодно, если собеседник пользуется тем же оператором, что и они.



Согласно исследованию Factum Group, 33% украинцев, которые используют сим-карты разных мобильных операторов, делают это исключительно, чтобы иметь возможность безлимитно общаться внутри каждой сети. Еще 37% называют эту причину в числе прочих. В то же время 54% «мультисиммеров» испытывают неудобства от увеличения расходов из-за необходимости оплачивать услуги нескольких мобильных операторов. Среди людей старшего возраста неудобства испытывает 2/3 абонентов.



На европейском рынке мобильной связи общим стандартом являются anynet-тарифы — когда звонки на все сети включены в тариф без каких-либо ограничений. Исследование Factum Group показало — 79% респондентов хотят, чтобы и в нашей стране на законодательном уровне цена минуты звонка на сети других операторов была такой же, как сейчас стоимость звонка внутри сети. В то же время, только 13% респондентов, которые обращают внимание на номер абонента, готовы жаловаться на ограничение возможности общения с абонентами других операторов в государственные структуры.