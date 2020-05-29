Киевстар включил 4G связь еще в 800 населенных пунктах

29 мая 2020, 9:45

Оператор обеспечил 80% населения возможностью доступа к скоростному мобильному интернету.



Киевстар увеличил покрытие сети 4G в 22 областях Украины и обеспечил доступом к скоростной передаче данных по технологии LTE еще 800 населенных пунктов, где проживает 573 тысячи людей. В частности, это населенные пункты Бахмач Черниговской области, Згуровка в Киевской, Теофиополь в Хмельницкой, Бервенково в Харьковской и др.



На сегодня сеть 4G национального телеком оператора охватывает 12 тысяч населенных пунктов, где проживает 80% населения Украины.

Со времени запуска оператором 4G связи в апреле 2018 года, услугами по новой технологии уже воспользовалось более 10 миллионов абонентов. За этот период объемы использования мобильного интернета в сети Киевстар увеличились с 325 до 649 Петабайтов. В сети 4G связи каждый абонент в среднем использует по 8 Гб трафика на месяц, это почти в четыре раза больше, чем в сети 3G.

Технологию LTE (4G) характеризует более высокая скорость передачи данных. Поэтому все больше абонентов переходит на новый стандарт связи. Так, уже 7,8 млн абонентов Киевстар заменили SIM-карты на USIM, которые необходимы чтобы пользоваться услугами 4G. Кстати, абоненты могут самостоятельно заменить SIM-карту. Для этого достаточно приобрести соответствующий стартовый пакет, или заказать USIM-карту на сайте Киевстар.

Киевстар с 2015 года инвестировал в развитие в Украине новых технологий свыше 25 млрд грн. Компания обеспечивает самую высокую среднюю скорость мобильного интернета среди других мобильных сетей Украины. Это подтверждают данные за 2018 и 2019 годы международных компаний Ookla и nPerf, которые анализируют скорость мобильных сетей во всем мире. Так, за последний год средняя скорость мобильного интернета в сети Киевстар была 27,7 Мб/с.

В условиях, когда работа и общение переходят в «дистанционный» режим, доступ к скоростному мобильному интернету приобретает особую важность. Так, с помощью мобильного интернета абоненты Киевстар могут получать бесплатные консультации врачей через приложение «Доктор онлайн». Бизнес-клиенты - организовывать удаленные офисы, проводить встречи онлайн, удаленно работать с документами и корпоративной почтой. Школьники с помощью видео-платформы Киевстар ТВ получают доступ к телеканалам, которые транслируют обучающие занятия в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн».



Чтобы помочь стране как можно быстрее преодолеть эпидемию коронавируса, Киевстар на период карантина предоставил клиентам доступ ко множеству нетарифицируемых услуг: начисление средств в роуминге, бонусы на мобильные счета врачам, бесплатный доступ к сайтам и телефонам горячих линий медицинских организаций, и др. Кроме того, Киевстар выделяет 30 млн гривен для медицинской помощи. Большая часть этих средств будет направлена на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и мониторов для контроля состояния тяжелобольных пациентов.