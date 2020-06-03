Сушилки Holmer для продуктов питания

3 июня 2020, 16:20

Компания РОМСАТ расширила ассортимент бытовой техники Holmer для кухни сушилками -HFD-25W и HFD-52W.

Сушилки для продуктов питания Holmer

Конвекционные сушилки Holmer Электрические сушилки Holmer с большой полезной площадью, разработаны для удаления влаги из продуктов за счет циркуляции горячего воздуха.Подходят для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, зелени, хлеба, вяления мяса, рыбы.

Основные характеристики

Мощность, Вт: 240, 520

Диапазон температур, °C: 35 - 70

Кол-во поддонов: 5

Полезная площадь, см2: 3188, 5373

РОМСАТ – эксклюзивный дистрибьютор техники Holmer в Украине.