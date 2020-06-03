Сушилки Holmer для продуктов питания

Компания РОМСАТ расширила ассортимент бытовой техники Holmer для кухни сушилками -HFD-25W и HFD-52W.
Сушилки для продуктов питания Holmer
Конвекционные сушилки Holmer Электрические сушилки Holmer с большой полезной площадью, разработаны для удаления влаги из продуктов за счет циркуляции горячего воздуха.Подходят для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, зелени, хлеба, вяления мяса, рыбы.
Основные характеристики
Мощность, Вт: 240, 520
Диапазон температур, °C: 35 - 70
Кол-во поддонов: 5
Полезная площадь, см2: 3188, 5373
РОМСАТ – эксклюзивный дистрибьютор техники Holmer в Украине.