Новая поставка инструментов для оптики Ripley

11 июня 2020, 16:07

На склад Ромсат поступили инструменты, которые сделают вашу работу более безопасной и значительно ускорят и облегчат процесс обработки оптических кабелей.

Данные модели способны решить широкий спектр задач по монтажу и эксплуатации волоконно-оптических и электрических линий связи:

new! Miller Riser Break-out (RBT) предназначен для аккуратного вскрытия оболочки и выделения отдельных оптических волокон

new! Інструмент Miller MSAT-16 - компактный, эргономичный и простой в использовании, имеет 16 позиций регулировки под разный диаметр модуля

new! Стриппер Miller CFS-3 - не царапает и не делает зазубрин на оптическом волокне, может снимать оболочки диаметром 2 и 3 мм (патчкорд), 0,9 мм (пигтейл)

Дозатор спирта с насосом предназначен для дозирования изопропилового спирта при очистке волокна в процессе подготовки кабеля

Стриппер Ripley MSAT-5 для извлечения оптоволокна из модулей

Инструмент Ripley RCS-114, который предназначен для быстрого, безопасного и точного удаления различных типов внешней изоляции, включая изоляцию из полиэтилена, PVC и резины.



Ripley FO 103-T-250-J универсальный инструмент с тремя отверстиями для зачистки оптического волокна

Компания Ripley (США) производит инструменты для кабельной продукции с 1972 и является одним из лидеров мирового рынка.

РОМСАТ - официальный партнер Ripley (Miller) в Украине.