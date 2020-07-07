Найс Прайс: найди дешевле – получи скидку

7 июля 2020, 13:15

Фокстрот представил update-версию любимой многими украинцами Программы по защите справедливой цены.

Обновленный сервис, который помогает экономить на покупках бытовой и цифровой техники, уже активен и будет действовать для покупателей на постоянной основе – как в розничной сети, так и в интернет-магазине FOXTROT.UA.

Помните уникального персонажа и звезду рекламы «Копийчужку» – редкую птичку, которая не летает и худеет при обнаружении разницы в цене? С течением времени программа по защите справедливой цены не потеряла своей актуальности. Вместе с апгрейдом бренда и обновлением магазинов Фокстрот решил вернуть философию «Копийчужки», но уже в update-версии с неймингом «Найс Прайс».

Главное ее отличие и одновременно преимущество: обновленная программа гарантирует защиту цены практически из всего представленного ассортимента Foxtrot. Покупателю стоит только показать представителю магазина (или отправить менеджеру онлайн) сделанные в другой торговой сети/интернет-магазине* фото или скриншот с ценой ниже, – и Фокстрот продаст технику со скидкой по аналогичной стоимости.

– Программа защиты справедливой цены стала более доступной и удобной в пользовании. Мы убеждены, что покупатели обязательно протестируют этот сервис и за самой выгодной ценой на технику будут идти к Фокстрот», – прокомментировала событие Наталия Ставрати, маркетинг директор компании Фокстрот.

Ещё одна фишка «Найс Прайс» – возможность зафиксировать цену после покупки. Если в течение трех дней стоимость купленного в Фокстрот товара снизится, по обращению покупателя продавец компенсирует разницу бонусами на карту Программы лояльности.

Три шага к справедливой цене

Чтобы воспользоваться преимуществами сервиса, необходимо быть участником Программы лояльности Фокстрот (кстати, она уже охватывает 9,8 млн украинцев) или зарегистрироваться одним из удобных способов, указанных на сайте. А потом, определившись с необходимой техникой или гаджетом:

Шаг 1. Зафиксировать самую низкую цену на него в предложенном перечне магазинов.

Шаг 2. Заполнить заявку на сайте/или обратиться в контакт-центр/или к сотруднику магазина (на выбор).

Шаг 3. Получить промокод со скидкой на товар.

Бонусы как компенсация за снижение цены поступают в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки. Потратить их можно на любые дальнейшие покупки в Фокстрот, ведь 1 бонус приравнивается 1 гривне.

*Подробнее о программе здесь