Сертификат соответствия системи речевого оповещения ITC

9 июля 2020, 13:44

ITC сертифицирован в Украине

Система речевого оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) бренда ITC, известного производителя систем звука, сертифицирована в Украине для применения в системах оповещения о пожаре. Весь перечень продукции, указанный в сертификате представлен на нашем сайте.

Взаимодействие основных компонентов системы происходит с использованием обычной IP-сети, позволяет создать систему оповещения на объектах с большой территорией или с удаленными зданиями. Например, логистические терминалы, складские комплексы, производственные помещения, транспортные парки, сельскохозяйственные объекты, элеваторы, зернохранилища.

Данная система сочетает функции системы оповещения, трансляции фоновой музыки и рекламных сообщений в отличном качестве. Такой функционал и удобное удаленное управление позволяют использовать оборудование в торговых и торгово-развлекательных центрах, учебных заведениях, детских садах, школах, институтах и университетах, медицинских учреждениях, центрах предоставления административных услуг и тому подобное.

В сочетании системы оповещения и управления эвакуацией с IP системой аудио трансляции и интерком связи ITC возможно обеспечить обратную связь с дежурным, что необходимо для СОУЭ четвертого и пятого типа.

Компоненты системы

Контроллер системы оповещения. Цифровой технический комплекс, позволяющий решать любые задачи по организации интеллектуальных систем аварийного оповещения и эвакуации на объектах различных масштабов и конфигураций.

Удаленный микрофон пожарного 8 зон VA-6000FM. Служит для совместного функционирования с контроллером VA-6000MA и предназначен для подачи голосовых объявлений в 8 зон трансляции системы.

Микрофон для сообщений 8 зон VA-6000RM. Микрофонная консоль оснащена встроенным 8-зонным селектором для осуществления выборочной трансляции с возможностью ручного выбора групп зон.

Усилитель мощности системы оповещения VA-P8500S. Цифровой усилитель на 8 зон суммарной мощностью до 500 Вт.

Усилители мощности VA-P ****. Отвечают за аудиотрансляцию превосходного качества без посторонних помех и искажений, обеспечивают отказоустойчивость системы.

Что это дает интеграторам и клиентам?

Система имеет международный сертификат EN 54-16 и сертификат соответствия УкрСЕПРО, который подтверждает соответствие данного оборудования ДСТУ.

Наличие этих сертификатов позволяет использовать систему речевого оповещения ITC в системах оповещения о пожаре и управления эвакуации в Украине.

ITC - это профессиональные и доступные решения, которые широко используются в государственных учреждениях, крупных предприятиях, транснациональных компаниях, в финансовых, образовательных и энергетических сферах.

РОМСАТ - эксклюзивный дистрибьютор ITC в Украине.