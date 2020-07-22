Uber запускает новую услугу для комфортных и недорогих поездок в Украине

22 июля 2020, 12:45

Будь то поездка в офис, на деловую встречу или прогулка в вечер выходного дня: с сегодняшнего дня Uber в Украине предлагает своим пользователям новую услугу для совершения более комфортных поездок.

В дополнение к UberX, Select, Van, Black, Green и Shuttle, пользователи Uber теперь также могут выбрать опцию Comfort в приложении Uber и заказать доступную поездку в комфортном автомобиле с опытным водителем с высоким рейтингом. Услуга будет доступна в приложении во всех городах Украины.



Заказывая поездку Uber Comfort, которая по цене будет немного дороже, чем UberX (в среднем на 20% больше), пользователь получит комфортабельный автомобиль с бÓльшим пространством для ног, а заказ примет опытный водитель с высоким рейтингом. Кроме того, пассажиры могут указать свои предпочтения, когда речь идет о поездке: они могут выбрать один из трех вариантов температурного режима и заранее указать в приложении перед началом поездки, предпочитают ли они ехать в тишине или поговорить. Более того, водитель ждет в пункте посадки до десяти минут за небольшую доплату, поэтому не нужно беспокоиться, если встреча немного задерживается.



В дополнение к несложному заказу поездки через приложение, пользователю доступны обычные преимущества приложения Uber, такие как прозрачная, заранее известная информация о ценах, простая оплата через приложение или наличными, а также многочисленные функции безопасности и информация о поездке и водителе.



«С новым Uber Comfort пользователи в Украине теперь смогут заказывать поездки в более комфортабельных автомобилях, с опытными водителями с высоким рейтингом и персонализированным обслуживанием по цене, чуть более высокой, чем UberX. Мы очень рады представить эту новую услугу всем пользователям, которые хотят путешествовать с комфортом и в спокойной обстановке, одновременно предоставляя новые возможности заработка для водителей с самым высоким рейтингом», - говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



Как работает Uber Comfort:



1. Откройте приложение



2. Выберите пункт назначения



3. Выберите опцию Comfort



4. Подтвердите место посадки



5. Водитель приедет через несколько минут.