Перенесение номера в другую сеть должно осуществляться после ...

31 июля 2020, 14:15

Крупнейшие мобильные операторы Украины Киевстар и Vodafone Украина указывают на серьезные риски мобильного мошенничества как следствие упрощения процедуры перенесения мобильных номеров



На заседании НКРСИ, которое состоится 31 июля, будет обсуждаться решение по изменениям в порядке перенесения мобильных номеров, в частности – отмены предварительной идентификации абонентов на стороне “базового оператора”. Таким образом, устанавливать является ли абонент законным владельцем номера, который переносится в другую сеть, будет оператор-получатель. Проверка осуществляется по простому SMS-паролю. При этом базовый оператор, который обслуживал перенесенный номер, исключается из процесса верификации собственника номера.



Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению Киевстар: «Такое упрощение содержит существенные риски для абонента, который потеряв номер в результате мошенничества, уже не сможет его себе вернуть, как не сможет вернуть и деньги со своего мобильного или банковского счета, если его номером завладел злоумышленник. Для операторов, которые не смогут установить, действительно ли абонент, который хочет перенести номер является его законным собственником. Для государства, поскольку новые виды мошенничеств могут вызвать всплеск преступлений, направленных не только на получение доступа к мобильному банкингу абонента, но и персональной информации, профилям в социальных сетях, и др.».



Людмила Цейтлина, начальник отдела проектно-аналитической работы Vodafone Украина: «Мы поддерживаем европейский опыт “единого окна” для обращений о переносе мобильных номеров. Однако, большинство европейских стран уже имеет зарегистрированную у своих операторов абонентскую базу. Абонент обращается к своему оператору и регистрируется, как того требует законодательство в большинстве стран. Зарегистрированный абонент переносит номер, обращаясь к оператору реципиенту. В настоящее время такая процедура уже действует в Украине».



Эксперты межбансковской Ассоциации членов платежных систем также считают, что “обезличенный” перенос номеров только обострит риски мошенничества, учитывая, что в Украине почти 90% абонентов пользуются мобильной связью анонимно, на условиях предоплаты. По оценке Ассоциации, только в 2019 году из-за мошеннических действий с мобильными номерами граждане Украины потеряли около 330 млн грн.



Телеком операторы Киевстар и Vodafone Украина подчеркивают, что для предупреждения мошенничеств необходимо сохранить двухшаговую модель переноса номеров. Где первый шаг – прекращение отношений с базовым оператором с параллельным прохождением в установленном законодательством порядке процедуры идентификации. Другой – непосредственное обращение к оператору-получателю для перенесения номера. Такая модель в действующих правовых условиях способна обеспечить безопасное перенесение номера как абоненту, так и оператору телекоммуникаций и гарантировать соблюдение всех прав и интересов сторон транзакции.

Услуга переноса мобильных номеров действует в Украине с мая 2019 года. За это время услугой воспользовались 72 тысячи человек, или 0,13% от общего количества мобильных абонентов Украины. По информации из финансовых отчетов операторов Киевстар обслуживает 26,0 млн абонентов, Vodafone Украина – 19,5 млн, lifecell – 7,5 млн абонентов.