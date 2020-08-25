Razer Productivity Suite - комфортные мышки для офиса и не только

25 августа 2020, 11:15

Razer анонсирует новинки, которые позволят вывести вашу продуктивность на новый уровень — Razer Productivity Suite.

Новая мышь Pro Click, разработанная в сотрудничестве с Humanscale, мировым лидером в области эргономичных решений для рабочего места, клавиатура Pro Type и коврик Pro Glide образуют набор исключительно удобных, прочных и высокопроизводительных периферийных устройств, идеально подходящих для любой рабочей среды.



Razer Productivity Suite был создан, чтобы улучшить рабочие процессы и сделать их менее утомительными. Это получилось благодаря многолетнему опыту Razer в создании высокопроизводительных игровых периферийных устройств, который теперь можно применить в работе с периферией для офиса. Благодаря невероятной проработке и передовым технологиям, а также сотрудничеству с экспертами по эргономике Humanscale, надежность и долговечность устройств многократно увеличилась. Благодаря роскошной белой отделке с аккуратными серыми вкраплениями Razer Productivity Suite украсит любое рабочее место, а также обеспечит скорость, точность и надежность, необходимые современному работнику.



«Подавляющее большинство офисных периферийных устройств базируются на стандартном дизайне и технологиях, и это часто разочаровывает пользователей и мешает им полноценно работать весь день», — заявил Элвин Чанг, старший вице-президент подразделения периферийных устройств Razer, — «Я горжусь, что мы вместе с нашим партнером Humanscale представляем Razer Productivity Suite, который поможет решить подобные проблемы. Мы верим, что наш совместный опыт и инновации поднимут производительность труда на новый уровень».



За стильным внешним видом Razer Productivity Suite скрывается высококачественная сборка и компоненты, которые используются для создания очень крепких и долговечных устройств. Кнопки мыши Pro Click рассчитаны на 50 миллионов циклов, переключатели на клавиатуре Pro Type — на 80 миллионов циклов, так что у Razer Productivity Suite одни из самых прочных переключателей, какие только можно найти в специализированных офисных продуктах. Более высокая прочность и долговечность — значит и более высокая продуктивность в течение всего срока службы продукта по сравнению с тем, что сегодня есть на рынке.



Созданная в партнерстве с Humanscale, ведущим мировым разработчиком и производителем эргономичных продуктов, повышающих комфорт и улучшающих самочувствие во время работы, мышь Razer Pro Click была специально разработана для минимизации рисков для здоровья, связанных с длительным использованием мышки, таких как, например, тендинит (воспаление сухожилия) и туннельный синдром запястья. Мышь имеет эргономичную форму, позволяющую расположить запястье пользователя под углом 30 градусов, что предотвращает дискомфорт и травмы, связанные с положением руки.



Кроме того, Razer Pro Click разработана с учетом зон комфорта и для маленьких, и для больших рук, на ней есть широкие опоры для ладони, большого пальца и мизинца, которые полностью поддерживают всю руку, сводя к минимуму контакт со столешницей и снимая напряжение с кисти и плеча. В результате получилась чрезвычайно удобная мышь, которая снижает утомляемость и уменьшает количество ошибок, что в итоге обеспечивает высокую точность и производительность Razer.



«Наша цель - сделать работу более комфортной», — заявляет Аллан Эското, директор по продукту, Monitor Arms & Technology Solutions в Humanscale, — «Сотрудничество с Razer дало нам возможность на основе нашего обширного опыта создать дизайн, отражающий тонкости эргономики; эргономика беспроводной мыши Razer Pro Click обеспечивает более безопасную для здоровья и точную работу».



Благодаря продвинутому оптическому 5G-датчику от Razer, возможности подключения в нескольких вариантах через Bluetooth и увеличенному сроку службы батареи, превышающему 400 часов, мышь Pro Click является идеальным устройством для работника, которому постоянно нужна точность и надежность.



Эргономичная форма

Продвинутый оптический 5G-датчик Razer

Долговечность — до 50 миллионов кликов

Возможность подключения до 4 устройств

8 программируемых кнопок

Увеличенное время автономной работы