Новые устройства в линейке Razer Productivity

15 ноября 2021, 12:15

Razer представил три новых дополнения к своей линейке Productivity: новую беспроводную мышь Pro Click Mini, беспроводную клавиатуру Pro Type Ultra и коврик для мыши Pro Glide XXL.



Новая линейка Pro отличается возможностью беспроводного подключения нескольких устройств, увеличенным временем автономной работы и более тихим звуковым профилем. В сочетании с опытом Razer в производстве высокопроизводительного, долговечного и эргономичного оборудования, новая линейка Pro представляет собой идеальную периферию для работы, домашнего офиса и мобильных устройств в современных гибких рабочих пространствах.

Поскольку люди продолжают работать дома, высококачественные клавиатуры и мыши становятся все более важными для повышения производительности и обеспечения более плавного и быстрого рабочего процесса. Новая линейка Pro от Razer включает в себя новейшие аппаратные и программные технологии, разработанные на основе многолетнего опыта Razer в производстве игровых устройств профессионального уровня. Сочетая ведущие в отрасли эргономичные конструкции, современный элегантный дизайн и высокопроизводительные игровые технологии, линейка Pro обеспечивает комфорт, время автономной работы и точность, позволяя пользователям достигать успехов на работе.



Благодаря изящному, компактному форм-фактору, Pro Click Mini был разработан, чтобы легко помещаться в любую сумку, портфель или рюкзак для использования в дороге, но он также хорошо подходит для повседневного использования на рабочем месте. Благодаря использованию бесшумных тактильных переключателей, рассчитанных на 15 миллионов нажатий, Pro Click Mini обеспечивает максимальную производительность при минимальном уровне шума, что позволяет не отвлекаться от работы в офисе, кафе, поезде или дома.



Pro Click Mini можно подключить к 3 устройствам через Bluetooth и к четвертому с помощью донгла 2,4 ГГц, что позволяет использовать Pro Click Mini для управления несколькими устройствами без необходимости постоянного переподключения. Используя технологию Razer HyperSpeed через поставляемый в комплекте донгл 2,4 ГГц, Pro Click Mini обеспечивает лучшее в отрасли быстрое, надежное и без задержек беспроводное соединение с ПК или ноутбуками.



В основе Pro Click Mini лежит оптический датчик Razer 5G Advanced, обеспечивающий невероятную точность и повышающий эффективность в задачах, требующих точного контроля. Новое колесо прокрутки Razer HyperScroll может переключаться между режимами прокрутки Free-Spin и Tactile для быстрой и удобной навигации по большим документам и веб-страницам, а функция 4-стороннего наклона позволяет легко осуществлять горизонтальную прокрутку и перемещение. Благодаря дополнительным 7 полностью программируемым кнопкам для удобства использования в различных приложениях, Pro Click Mini является универсальной мышью идеально подходящей для требований современной офисной работы.

Доработанная и улучшенная благодаря отзывам сообщества, Razer Pro Type Ultra — это новое поколение клавиатур Razer серии Pro, обеспечивающее более тихий и удобный набор текста в офисе. Бесшумные механические переключатели рассчитаны на 80 миллионов нажатий, а колпачки на клавишах имеют покрытие soft-touch, обеспечивающее комфорт при наборе текста в течение всего дня. Мягкая подставка для запястья из кожзаменителя обеспечивает дополнительную поддержку и облегчает возможное напряжение запястья в течение дня.Благодаря поддержке Bluetooth и Razer HyperSpeed Wireless, Pro Type Ultra может быть подключена к 4 устройствам одновременно, причем переключение между подключенными устройствами осуществляется одним нажатием кнопки. Благодаря более чем 200 часам автономной работы и зарядке в процессе использования, Pro Type Ultra — это идеальная клавиатура для современного офиса.И Pro Type Ultra, и Pro Click Mini поставляются с Razer Productivity Dongle, что позволяет пользователям подключать оба устройства к одному донглу, освобождая важный порт USB, но сохраняя быстрое беспроводное соединение Razer HyperSpeed Wireless без задержек для обоих устройств.