lifecell усиливает защиту своих абонентов от мошеннических действий

10 сентября 2020, 11:45

Оператор lifecell закрыл услугу «Дистанционная замена SIM», чтобы обеспечить для своих абонентов надежную защиту от мошеннических действий, связанных с несанкционированной заменой SIM-карт.

Сейчас все чаще персональные данные абонентов воруют третьи лица, не связанные с оператором. Поэтому для защиты абонентов и их персональных данных lifecell закрывает услугу «Дистанционная замена SIM», которая позволяла осуществлять удаленную замену SIM-карт. Эта услуга была запущена в марте 2020 года и стала особенно актуальной во время жесткого карантина в период с марта по май этого года.

Такое решение было принято компанией в том числе учитывая обращения абонентов, которые столкнулись с попытками хищения мошенниками их мобильных номеров. Персональные данные абонентов воруют из внешних источников, не имеющих отношения к оператору. В подобных случаях зарегистрированные абоненты смогли вернуть похищенные номера.

Сейчас для замены SIM-карты рекомендуется обращаться в магазины lifecell. Замена возможна только при наличии документа, удостоверяющего личность владельца номера (паспорт, водительское удостоверение, военный билет или пенсионное удостоверение).

Для замены SIM-карты необходимо назвать секретное слово или, если оно не было установлено, ответить на ряд дополнительных вопросов. В случае успешной идентификации, абонент получает новую SIM-карту со своим номером. При этом сохраняется тарифный план номера, баланс мобильного счета на момент восстановления номера и заказанные услуги.

Ольга Рахильчук, руководитель департамента управления качеством и обслуживанием клиентов lifecell отметила: «Мы делаем все для того, чтобы максимально защитить наших абонентов. lifecell не может повлиять на похищение и распространение персональных данных абонентов третьими лицами, однако мы можем обезопасить наших пользователей от кражи SIM-карт, осуществляя замену в офлайн-формате в наших магазинах. Заботьтесь о защите своих персональных данных, никому не сообщайте информацию о карточках, счетах и паролях и регистрируйте свой номер. Зарегистрированный номер трудно переоформить на другого человека, ведь он привязан к вашим паспортным данным. В случае каких-либо подозрительных действий по вашему номеру – немедленно обратитесь к оператору».