vivo объявляет о старте инициативы "Vision+"

14 сентября 2020, 15:15

Компания vivo объявляет о запуске «Vision+», глобальной инициативы, направленной на создание экосистемы визуального контента.

Проект призван продемонстрировать лидирующую позицию компании в разработке технологий мобильной фотографии. Экосистему Vision+ составят совместная с National Geographic награда в области мобильной фотографии Vision+, академия vivo Vision+ и Федерация фотографов vivo Vision+.



vivo Vision+ сформирует новую экосистему визуального контента, включая совместное участие в создании контента, образовательные программы и культурный обмен. Стратегия Vision+ соединяет лидерство vivo во внедрении инновационных решений с растущими потребностями пользователей смартфонов, которые рассматривают мобильную фотографию как важную часть культуры и своей повседневной жизни.

«В основе vivo Vision+ лежит многолетняя приверженность нашего бренда технологиям и культуре мобильной фотографии. Мы стремимся дать как можно большему количеству людей средства визуального самовыражения и возможность документировать яркие моменты их жизни. И мы надеемся, что этот проект позволит познакомить пользователей с технологическими достижениями и визуально-эстетическими материалами", - отметил Майкл Чанг, генеральный бренд-менеджер vivo, на мероприятии по запуску vivo Vision+, которое состоялось в Пекинском музее изобразительных искусств.

На мероприятии, посвященном запуску Vision+, vivo объявила о партнерстве с National Geographic в рамках запуска международного конкурса мобильной фотографии vivo Vision+. Пользователи смартфонов со всего мира смогут продемонстрировать свои работы, самые выдающиеся из которых получат международные фотопремии. Тематика и этапы конкурса будут опубликованы на официальных сайтах партнеров, к участию будут приглашены ведущие мировые фотографы, такие как Стив МакКарри (Steve McCurry) и Майкл Халсбанд (Michael Halsband).

vivo «Vision+ Academy» – общественная образовательная инициатива в области фотографии, обеспечивающая платформу для художественного и культурного обмена доступную всем желающим. Академия призвана научить открывать, понимать и передавать творческий дух мобильной фотографии. Академия vivo Vision+ планирует привлекать фотографов мирового уровня для проведения мастер-классов для любителей фотографии. В стремлении быть ближе к своим пользователям, в течении года vivo запустит открытые лекции, а также фотокурсы в колледжах и университетах. В планах компании способствовать развитию творческих способностей и талантов следующих поколений, предоставляя платформу, на которой молодые люди могут учиться, общаться и творить.

«Vision+ Photographers Alliance» станет ядром всего проекта, объединяющим фотодеятелей со всего мира. vivo планирует сотрудничать с большим количеством творческих людей, чтобы исследовать безграничные возможности мобильной фотографии, способствуя технологическому прогрессу своих продуктов.

Компания vivo является пионером множества технологий в области мобильной фотографии. Первая в мире выдвижная фронтальная камера, революционная система профессиональной стабилизации Gimbal Camera, применение датчика 50MP GN1, впервые были реализованы в смартфонах vivo. В будущем vivo продолжит развитие таких направлений как ночная съемка, портретная съемка, спортивная съемка, видеосъемка и другие ключевые функции мобильной фотографии. В планах компании внедрение инноваций, основанных на предпочтениях пользователей, которые расширяют технические возможности и повышают стандарты мобильной фотографии во всем мире.

Ли Чжуо, директор отдела цифровых изображений компании vivo, на мероприятии по запуску Vision+ рассказал, что первый в отрасли датчик с матрицей RGBW был разработан vivo в течение года. Его светочувствительность на 160% выше, чем у обычной матрицы RGGB. Новая технология поднимет светочувствительность смартфонов на новый уровень, позволяя получать точные и четкие изображения даже в сложных условиях освещения. Ли также сообщил, что новые устройства, использующие датчик RGBW, уже находятся в стадии разработки и, по прогнозам, появятся на рынке в следующем году. Он пришел к выводу, что для развития технологий будущего конечная цель – дать начинающим пользователям простой способ для достижения качественных результатов наравне с профессиональными фотографами.