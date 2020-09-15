Мощная Mesh-система от Totolink

15 сентября 2020, 10:29

Mesh-сеть



Wireless mesh network (WMN или Mesh-сеть) - это новый вид беспроводных сетей для домашнего и офисного использования, на базе которых можно создавать бесшовные сети без использования повторителей сигнала.Для чего нужна mesh-сеть? Во-первых, она позволяет создать равномерное, надежное и быстрое Wi-Fi покрытие по всей необходимой территории, причем без использования проводов. Во-вторых, больше не происходит затухание сигнала через бетонные стены и перекрытия, а удаленность устройства от одного из роутеров - не является причиной исчезновения коннекта или падения скорости.

В Mesh-сети устройство в автоматическом режиме выбирает роутер с высоким уровнем сигнала. При перемещении по квартире или офису устройство само переключится на ближайший Wi-Fi маршрутизатор, сохраняя высокую скорость соединения.



Особенности Mesh-сети



- бесшовный Wi-Fi по всей площади помещения

- создание единой сети на большой территории без прокладки кабеля

- максимальная скорость Wi-Fi соединения по всему дому, офису

- возможность расширить сеть дополнительными устройствами



Mesh-система Totolink T10



Компания Totolink представила новинку - беспроводную mesh-систему Totolink T10, состоящий из трех mesh-роутеров и включает в себя множество самых последних технологий. Данная система позволяет создавать обширную единую высокоскоростную беспроводную сеть на весь дом или на необходимую территорию.



Как создать домашнюю mesh-сеть с помощью Totolink T10?



Достаточно подсоединить один T10 к кабелю провайдера через WAN-порт (это будет мастер-роутер). Затем поставить два других T10 рядом (они будут сателлитами) и нажать на единственную кнопку "T", имеющуюся в T10.



После этого роутеры устанавливаются так, чтобы на всей территории покрытия не было «слепых зон», ориентируясь на цвет индикатора. Это все! Сеть готова к использованию. Весь процесс занимает 5 минут. Такая простота и скорость создания mesh-сети действительно впечатляет.

Totolink T10 соответствует последнему стандарту Wi-Fi IEEE 802.11ac и обеспечивает скорость беспроводной связи до 300 Mbps на 2.4 GHz, и 867 Mbps на 5 GHz.- простое создание Mesh-системы с помощью нажатия одной кнопки- беспроводной роуминг позволяет пользователям автоматически переключаться к более сильному источнику сигнала- поддержка технологии MU-MIMO и Beamforming- процессор 1 ГГц обеспечивает высокую производительность и низкое энергопотребление- гигабитный WAN и LAN обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет и высокоскоростную локальную сеть обеспечивает 64/128-битную безопасность WEP, WPA, WPA2 і WPA / WPA2 (TKIP + AES)- легко и быстро подключается к защищенной сети с помощью WPS