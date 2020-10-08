8 октября 2020, 15:15

lifecell подписал договор с Черкасским государственным университетом

Оператор lifecell подписал договор о сотрудничестве с Черкасским государственным технологическим университетом для повышения уровня профессиональной подготовки молодых специалистов технологических направлений.



Представители lifecell и университета договорились о том, что оператор будет предоставлять возможности для повышения квалификации и стажировки преподавателей, проводить лекции, обучение и семинары для студентов, организовывать при благоприятных условиях стажировки, экскурсии и практику в lifecell.

