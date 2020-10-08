Оператор lifecell подписал договор о сотрудничестве с Черкасским государственным технологическим университетом для повышения уровня профессиональной подготовки молодых специалистов технологических направлений.
Представители lifecell и университета договорились о том, что оператор будет предоставлять возможности для повышения квалификации и стажировки преподавателей, проводить лекции, обучение и семинары для студентов, организовывать при благоприятных условиях стажировки, экскурсии и практику в lifecell.
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lifecell подписал договор с Черкасским государственным университетом 0.00
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