19 октября 2020, 15:15

Philips представила программу в сфере устойчивого бизнеса

Philips рассказала о своих основных инициативах по ответственному и устойчивому ведению бизнеса и представила новый план на 2021–2025 годы. Согласно документу, компания берет на себя широкий набор обязательств в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления (ESG) на глобальном уровне.



В этом году завершается программа Philips «Здоровые люди, экологическая устойчивость на планете» (2016–2020). К концу 2020 года компания планирует достичь всех ее целей: обеспечить 70% продаж за счет экологичных продуктов и услуг, из них 15% – благодаря решениям для экономики замкнутого цикла; снизить уровень выбросов CO2, перерабатывать 90% производственных отходов и не использовать свалки. Например, в России и СНГ уже сейчас доход от экологичных решений составляет 62,4%.[1] Эти результаты станут базой для реализации нового плана Philips на следующие пять лет.



Как ведущая компания в области технологий для здравоохранения мы вносим вклад в здоровье и благополучие людей с помощью значимых инноваций. Наша цель – к 2025 году улучшать жизни 2 миллиардов людей каждый год, – отметил Франс ван Хаутен, генеральный директор Royal Philips. – Мы ставим для себя сложные цели в экологии и социальной сфере и придерживаемся высоких стандартов управления. Ответственность по отношению к планете и обществу – часть ДНК нашей компании, и я убежден, что именно она делает нашу работу особенно ценной».



«Philips внедряет современные практики, связанные с ответственным ведением бизнеса и экологической устойчивостью, на всех рынках, в том числе, в России и СНГ, – отметила Наталья Нестерова, cтарший менеджер по взаимодействию с государственными структурами. – Все наши подразделения активно участвуют в экологических и социальных инициативах, а также следуют принципу прозрачности. Мы верим, что приверженность целям новой программы 2021–2025 года поможет улучшить жизни миллионов наших соотечественников».



Philips уважает экологические ресурсы планеты и стремится к сокращению углеродного следа во всей цепи поставок. К 2025 году компания планирует производить 100% продуктов и услуг в соответствии с требованиями экодизайна.



Согласно новому плану, к 2025 году компания будет получать 75% энергии из возобновляемых источников (для сравнения, 2015 году этот показатель равнялся 36%). Кроме того, доход от применения решений в области экономики замкнутого цикла возрастет с 15% до 25%. Компания распространит программу trade-in на все профессиональное медицинское оборудование, внедрит практики экономики замкнутого цикла на предприятиях и не будет отправлять отходы на свалки.



В России производители медицинской техники инициировали обсуждение с профильными министерствами проблемы развития обратного выкупа медицинского оборудования (trade-in) в секторе государственных закупок, и Philips лидирует это направление. Кроме того, разрабатывается программа утилизации старой медтехники – непригодные аппараты Philips будут перерабатываться. Вместе с участниками ассоциации «СКО Утилизации электроники» Philips также осуществляет сбор старой бытовой техники на переработку в партнерстве с крупнейшими сетевыми ритейлерами М.Видео и DNS.



Philips стремится к 2025 году улучшать здоровье и благополучие 2 миллиардов людей ежегодно с помощью инноваций, а также партнерства с частными и общественными организациями (включая фонд Philips Foundation). В рамках этой миссии Philips планирует расширить доступ к медицинской помощи для 300 миллионов человек, не получающих должного медицинского обслуживания.



В России Philips уже на протяжении многих лет взаимодействует с благотворительными фондами «Подари жизнь» и «Настенька», организовывает активности в их поддержку и оказывает финансовую помощь.



Philips взаимодействует с акционерами, клиентами, деловыми партнерами, представителями власти и регуляторными органами на условиях прозрачности. В рамках принципа открытости в годовом отчете за 2020 год Philips планирует опубликовать информацию о налоговых отчислениях на всех рынках и во всех странах, где ведет свою деятельность.

