Forbes назвал Philips одним из лучших работодателей мира

Компания Philips получила признание благодаря своей приверженности инклюзивной рабочей среде и обеспечению непрерывного развития талантов сотрудников.
В 2020 году компания Philips заняла первое место в рейтинге Forbes среди 25 компаний сектора «Оборудование и услуги для здравоохранения». В полном списке из 750 крупных компаний, которые оценивались по степени удовлетворенности их сотрудников, Philips заняла 16-е место. Помимо этого, ранее в этом году компания попала и в другие рейтинги издания, среди которых: «Лучшие работодатели США по штатам», «Лучшие работодатели для женщин», «Лучшие работодатели США с точки зрения разнообразия» и список Forbes Global 2000.
«Миссия Philips – улучшать жизни людей по всему миру c помощью значимых инноваций. Забота о здоровье и благополучии наших сотрудников является неотъемлемой частью достижения этой цели, и российский офис компании – не исключение, – отмечает Маргарита Третьякова, директор по работе с персоналом Philips в России и СНГ. – Присутствие Philips в глобальном рейтинге Forbes на такой высокой позиции – результат многолетней работы компании по созданию комфортной и инклюзивной рабочей среды с равными возможностями для работников в каждой стране, где присутствует компания. В ответ на вызовы пандемии COVID-19 в офисах компании в России и странах СНГ разработали программу поддержки коллег, которая включает в себя различные возможности для совершенствования своих компетенций, а также помогает сотрудникам привыкнуть к новому формату работы, совмещая её с личными обязательствами дома. Мы рады международному признанию и не планируем останавливаться на достигнутом».
В рамках опроса Forbes сотрудников компаний попросили оценить ответ их работодателя на вызовы нового коронавируса COVID-19. Philips развернула ряд инициатив, в том числе глобальную программу помощи нуждающимся коллегам для поддержки здоровья и благополучия своих работников, что особенно важно во время пандемии.
В ходе опроса были затронуты и другие важные факторы: гендерное равенство, развитие талантов и социальная ответственность компании. В течение многих лет Philips усердно создавала и укрепляла инклюзивную рабочую среду, которая предполагает программы непрерывного обучения, менторства и взаимодействия с сотрудниками. Приверженность подобным принципам совсем недавно была закреплена в новых обязательствах по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) на 2025 год, принятых Philips. Благодаря доступу к цифровым инструментам для саморазвития и программам повышения квалификации сотрудники Philips могут развивать свою карьеру с помощью обучения и обмена экспертизой с коллегами. Такой подход позволяет им полностью реализовать свой потенциал.
Что касается инклюзивности и разнообразия в компании, Philips поставила новую цель – соблюдать 30% гендерного разнообразия на высших руководящих должностях к концу 2025 года. Для сравнения, на 2020 год этот целевой показатель составлял 25%, и компания планирует достичь его уже к концу декабря. Philips также проводит всеобщую корпоративную программу, которая направлена на повышение осведомленности и борьбу с неосознанными ложными стереотипами для создания более инклюзивной среды.
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