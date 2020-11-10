Uber запускает пакеты-подписки на Uber Shuttle со скидками до 70%

10 ноября 2020, 14:15

Uber запускает пакеты-подписки Shuttle - новую услугу для постоянных пользователей сервиса Shuttle в Киеве.

Также, компания обновила приложение Uber, сделав его более интуитивно понятным и удобным как для начинающих, так и для постоянных пользователей Uber Shuttle.



Новое Shuttle предложение на подписку включает пакеты на 4, 10, 20 или 30 поездок со скидкой до 70% по сравнению с обычной ценой за поездку. Используя эти пакеты, постоянные пассажиры могут сэкономить деньги и время, а также удобнее отслеживать использование поездок. Пакеты действительны только для поездок в Uber Shuttle и могут быть использованы в радиусе 2 км от мест посадки и высадки, выбранных пассажирами во время покупки. Пакет подписки можно оплатить наличными или картой, а оставшееся количество поездок можно легко проверить в приложении.



Как это работает:



Откройте приложение Uber или приложение Uber Shuttle и выберите желаемое место посадки и высадки.

Выберите Uber Shuttle и нажмите «Забронировать место».

Вам будет предложено подтвердить бронирование или просмотреть доступные пакеты.

Нажмите кнопку «Просмотреть пакеты», чтобы узнать больше о доступных пакетах со скидками

Повышенные меры безопасности в Uber Shuttle



Безопасность является одним из основных приоритетов Uber, и Shuttle работает с соблюдением новых строгих мер безопасности и гигиены. Как и во время любой поездки на платформе Uber, все водители и пассажиры должны использовать защитные маски во время поездок на Shuttle. На данный момент максимальная вместимость каждого транспортного средства ограничена, и компания рекомендует пользователям не садиться рядом с другими пассажирами. Все микроавтобусы дезинфицируются внутри антисептическими средствами после каждой смены.



Кроме того, Uber представил обновленный дизайн приложения, что позволит сделать опыт пользователей еще более интуитивно понятным и удобным как для начинающих, так и для постоянных клиентов. Благодаря новому обновленному дизайну, пользователи-новички смогут очень легко найти Shuttle в приложении и быстро разобраться в сервисе. А постоянные пользователи Shuttle смогут использовать сервис еще быстрее, бронируя поездки для наиболее частых маршрутов в 2 касания, а также другие полезные функции.



Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе, сказал: «Мы стремимся расширить доступ к платформе Uber и предлагаем нашим украинским пользователям доступные, безопасные и надежные услуги, которые могут помочь городам решать такие проблемы, как перегруженность дорог и загрязнение окружающей среды. Украина является важным рынком для Uber, и мы продолжим создавать продукты, отвечающие потребностям пользователей».



С момента запуска Uber Shuttle в мае 2019 года, сервис расширил географию своей работы с 4 до 26 маршрутов. Сервис доступен с понедельника по пятницу с 7 утра до 9 вечера. Также с помощью бесплатной услуги Shuttle Heroes, Uber предоставил ключевую услугу для поддержки медиков и работников предприятий критической инфраструктуры города во время карантина в связи с COVID-19. За два месяца сервис Shuttle Heroes помог более 60 000 человек безопасно и бесплатно добраться на работу и обратно.



Недавно Uber представил «Pool Chance», новую услугу, используя которую можно получить до 30% возмещения стоимости поездки, разделив ее с другим пассажиром. С запуском сервиса «Pool Chance», Uber продолжает инвестировать в экологически-безопасную мобильность, при этом Киев стал одним из первых городов в мире, где работает эта новая услуга.