Vodafone поддержал эко-инициативу высадки деревьев - "Greening of the Planet"

10 апреля 2021 года в рамках экологического проекта «Greening of the Planet» планируется высадка одного миллиона деревьев в 100 странах мира.

Vodafone Украина присоединился к инициативе и предоставляет проекту информационную поддержку, а также привлекает сотрудников и клиентов компании к участию в посадке деревьев. Vodafone разделяет идеи организаторов и поддерживает инициативы популяризации бережного отношения к природе, экономного потребления ресурсов, надлежащей утилизации мусора и пр.

Акция по высадке миллиона деревьев проводится во второй раз. В прошлом году инициатива была реализована 17 октября только на территории Украины. В ней приняли участие более 50 тысяч человек, которые за сутки высадили более 2 млн деревьев и установили рекорд Украины.В этом году организаторы эко-инициативы решили расширить географию проекта и привлечь к озеленению планеты более 100 стран. Ведь целью проекта «Greening of the Planet», кроме привлечения внимания к проблемам глобального потепления и восстановления экосистемы планеты, является формирование положительного имиджа Украины в мире через коллективную историю успеха и объединение людей.Чтобы принять участие в инициативе нужно посадить дерево, сделать фото и зарегистрироваться на сайте по ссылке: https://greeningplanet.org/tree/. Организаторы призывают обязательно ухаживать за посаженным деревом, чтобы затраченные усилия не стали напрасными.В каждой из областей Украины определены соорганизаторы проекта «Greening of the Planet», к которым можно обратиться за советом, консультацией или помощью в организации высадки деревьев. Список и контакты организаторов доступны на сайте проекта.После окончания акции все высаженные деревья будут размещены на геолокационной карте проекта.