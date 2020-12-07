ViewSonic представляет vTouch для мультисенсорного ввода на macOS

7 декабря 2020, 16:15

Корпорация ViewSonic представила новый драйвер vTouch для сенсорных мониторов ViewSonic серии TD, который позволит использовать сенсорное и жестовое управление при работе на ПК под управлением macOS.

Теперь пользователи Mac смогут воспользоваться всеми преимуществами мониторов ViewSonic серии TD и вывести эффективность своей работы на новый уровень благодаря удобным методам управления. Пользователи мониторов ViewSonic серии TD могут скачать vTouch по ссылке.



«Компания ViewSonic представляет драйвер vTouch — один из первых продуктов для эргономичности и эффективности работы пользователей Mac. Ввиду заданных macOS ограничений, пользователи Mac не могли пользоваться сенсорными мониторами сторонних производителей. Возможности сенсорного ввода были ограничены, — говорит Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в России и странах СНГ. — С выпуском vTouch пользователи смогут работать на ПК под управлением Mac с сенсорными мониторами сторонних производителей. Мы уверены, что это поможет пользователям существенно повысить производительность и эффективность своей работы».



Владельцы мониторов серии TD смогут установить драйвер ViewSonic vTouch, скачав его с веб-сайта ViewSonic. Новый драйвер совместим со всеми мониторами серии TD. После установки, пользователи Mac смогут в полной мере использовать возможность мультисенсорного ввода под управлением macOS. Кроме того, драйвер не только обеспечивает поддержку мультисенсорного ввода для ПК под управлением macOS, но и обладает большинством функций трекпада Mac.



Сенсорные мониторы ViewSonic серии TD имеют минималистичный дизайн, а потому крайне удобны в использовании. На текущий момент доступны варианты с резистивным, оптическим и емкостным сенсорным экраном. Каждая модель обладает уникальными преимуществами для различных потребностей и вариантов использвания.



vTouch непрерывно совершенствуется для обеспечения все более инновационных возможностей. Драйвер совместим с macOS 10.6 и более новыми версиями ОС. vTouch интегрирован как на уровне ОС, так и на уровне приложений , что позволяет избежать большинства распространенных проблем.





