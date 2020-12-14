Минг-Чи Куо: Apple снижает долю загрузки 5-нм мощностей TSMC

14 декабря 2020, 9:15

Котировки акций поставщиков Apple снизились после прогнозов о том, что Apple в первом квартале 2021 года загрузит «лишь» 80 % 5-нм мощностей TSMC вместо 100 % в IV квартале уходящего года.

Считается, что это вызвано относительно низким спросом на серию iPhone 12. Однако известный аналитик TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что не всё так однозначно.