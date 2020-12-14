Минг-Чи Куо: Apple снижает долю загрузки 5-нм мощностей TSMC

Котировки акций поставщиков Apple снизились после прогнозов о том, что Apple в первом квартале 2021 года загрузит «лишь» 80 % 5-нм мощностей TSMC вместо 100 % в IV квартале уходящего года.
Считается, что это вызвано относительно низким спросом на серию iPhone 12. Однако известный аналитик TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что не всё так однозначно.
По его словам, рынок не должен уделять слишком много внимания тому, какая часть 5-нанометрового производства TSMC используется Apple. Изменения в объёмах производства Apple скорее вызваны сезонностью, нежели низким спросом на iPhone 12. В аналитической заметке для инвесторов аналитик пишет, что было бы чрезмерно оптимистично полагать, что загрузка 5-нм мощностей TSMC со стороны Apple в первом квартале 2021 года будет на том же уровне в 100 %. «Если падение акций было вызвано ошибочными ожиданиями, их цена, вероятно, вскоре снова возрастёт», — предполагает господин Куо.
Выкладки TF Securities показывают, что на деле заказы Apple на компоненты для iPhone 12 на первый квартал 2021 года будут немного выше (на 3–5 %), чем за тот же период годовой давности. А во втором квартале 2021 года Apple, по оценкам аналитиков, должна поставить на рынок не менее 45 миллионов смартфонов — значительно больше, чем 36 миллионов единиц во втором квартале 2020 года.
Более того, Минг-Чи Куо уверяет, что спрос на серию iPhone 12 Pro оказался значительно выше, чем ожидалось. Из-за этого образовался дефицит модулей камер, время выполнения заказа которых у единственного поставщика — Sony — составляет до 14 недель. Аналитик ожидает, что в ближайшей перспективе будет сохраняться некоторый дефицит флагманских iPhone. В целом, согласно данным TF Securities, общая динамика интереса потребителей к iPhone по-прежнему выше, чем к аппаратам Android, и спрос на смартфоны Apple пока не ослабевает.
Такое изменение в загрузке 5-нм производственных мощностей вряд ли повлияет и на выручку TSMC. В октябре финансовые результаты показали, что только 8 % от общей выручки по кремниевым пластинам приходятся на 5-нм заказы. Вдобавок неиспользуемые Apple мощности можно загрузить заказами других производителей.
(С) 3Dnews