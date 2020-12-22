Uber организует 1000 бесплатных поездок для доноров ОО "Агенты Крови"

22 декабря 2020, 10:15

Сегодня Uber вместе с ОО «Агенты крови» объявляют о запуске совместной инициативы в Киеве, чтобы обеспечить доноров крови надежными и безопасными поездками.

В рамках инициативы Uber организует 1000 бесплатных поездок для доноров, которые они смогут использовать, чтобы безопасно добраться домой после сдачи крови.

Инициатива будет работать с 21 декабря 2020 года до 2 февраля 2021 года на основе промокодов, которые будут предоставлены донорам ОО «Агенты крови». Эти промокоды необходимо ввести в приложении Uber. Промокод донорам предоставляется непосредственно волонтерами ОО «Агенты крови». Один промокод может быть использован для одной поездки стоимостью до 100 грн. Скидка действует только для поездок с UberX и Comfort в Киеве.



Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе, сказал: «В это сложное время очень важно помогать людям, особенно тем, кто помогает другим. Мы очень рады продолжать сотрудничество с ОО «Агенты Крови», предоставляя нашу платформу и технологии настоящим героям. Этой инициативой мы продолжаем нашу работу по поддержке сообществ во время пандемии, помогая врачам и работникам критической инфраструктуры, которую мы начали во время карантина этой весной».



«Доноры крови - настоящие супергерои. В это сложное время им не хватает инструментария эффективно «спасать мир». Именно так произошло во время локдауна в марте-апреле, когда общественный транспорт остановился. Тогда Uber пришел на помощь, обеспечив 1000 бесплатных поездок. Именно благодаря этому сотрудничеству медработникам удалось избежать кризиса запаса крови, а нашим супергероям - продолжить работать. Я счастлива, что есть возможность повторить кампанию в декабре-феврале! Уверена, доноры и пациенты очень оценят это проявление благодарности и заботы», говорит Елена Балбек, основательница ОО «Агенты крови».



В марте 2020 года Uber также организовал бесплатные поездки для доноров крови в пункте переливания крови в Охматдете в Киеве.



Поскольку безопасность является главным приоритетом в Uber, все водители и пассажиры должны надевать защитные маски, используя сервисы Uber. Кроме того, используя доступные инструменты Uber регулярно напоминает о необходимости использования масок и соблюдение санитарных норм пассажирами и водителями. Uber также внедрил уникальную технологию, которая подтверждает наличие защитной маски у всех водителей перед выходом на линию.