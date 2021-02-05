OnePlus стал единственным брендом смартфонов в США, продажи которого выросли

5 февраля 2021, 12:15

Аналитики Counterpoint Research опубликовали исследование рынка мобильных устройств в США.

Эксперты утверждают, что OnePlus стала единственным производителем смартфонов, продажи которого выросли в пандемию. Поставки компании выросли на 163 %, пишет Pocketnow.

При этом суммарно рынок смартфонов в США снизился на 15 %. Для сравнения, продажи Apple снизились на 3 %, а Samsung — на 5 %. Всё это привело к тому, что компаниям пришлось корректировать ожидаемые финансовые показатели на предстоящий год.



Эксперты подчеркнули, что в течение последнего года средняя цена флагманских смартфонов непрерывно росла. Это особенно коснулось iPhone 12 и Samsung Galaxy S20. В отличие от них, флагманы OnePlus можно было приобрести по более скромной цене, что больше соответствовало желаниям потребителей.

В первом квартале 2021 года ожидается три новых релиза компании — OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9 Lite. Кроме этого, ходят слухи о возможном выпуске умных часов и расширении серии бюджетных устройств Nord. В составе последних ожидается добавление экранов с высокой частотой обновления и чипов с поддержкой 5G.

(С) 3dnews