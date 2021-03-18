За год карантина количество украинских пользователей в соцсетях выросло на 7 млн

18 марта 2021, 10:15

В период с 2020 по 2021 украинская аудитория соцсетей увеличилась на 7 млн человек. В начале 2020 из Украины были 19 млн пользователей, в 2021 цифра достигла 26 миллионов.

При этом проникновение соцсетей выросло наполовину: сейчас в них зарегистрированы 60% населения страны, в то время, когда в январе 2020 было чуть больше 40%. Об этом говорит исследования GlobalLogic на основе открытых данных.

С 2019 года количество украинцев в Instagram выросло на 22%, а в Facebook — на 7%. Сейчас ими пользуется 14 и 16 млн украинцев соответственно. За последний год новая социальная сеть TikTok достигла 16% пользователей из Украины, ее рост составил 500%. Самой популярной соцсетью остается YouTube с охватом 96% пользователей в Украине. В среднем на сайте они проводят около 40 минут в день.

Количество украинских интернет-пользователей также выросло на 2 млн, что на 33% больше, чем за 2019 год и в начале 2021 составляло почти 30 млн, то есть около 67% населения страны.

“Во время карантина все больше пользователей начали регистрироваться в социальных сетях, причем не только для общения, а и работы и творчества. Современные технологии, которые разрабатывают для наших клиентов инженеры GlobalLogic, позволяют не только потреблять мультимедийный контент, но и создавать его удаленно. Например, с помощью технологий нашего клиента Avid Technology музыканты могут одновременно работать над записью нового альбома из разных уголков мира, как если бы они все вместе находились в одной студии.”, — комментирует Юлия Штукатурова, Vice President, Engineering, GlobalLogic.



Интернет-пользователей становится больше не только в Украине, но и в мире. С 2019 года их количество увеличилось на 280 млн. Также из-за пандемии за последний год люди по всему миру стали на 57% больше смотреть видео и фильмы, на 37% больше слушать музыку и на 15% — подкасты.



Методология:

Для анализа компания GlobalLogic использовала данные из открытых источников, такие как Data Report, Государственную службу статистики, Kantar и PlusOne, а также внутреннюю статистику.



