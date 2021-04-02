Ariston объявил о своих результатах в 2020 финансовом году

2 апреля 2021, 11:15

Ariston Thermo - итальянский корпорация, которая производит системы отопления и сопутствующие товары, которые продаются в основном под брендами Ariston, Chaffoteaux, Elco, Racold, Régent, Atag, NTI, HTP, Cuenod, Ecoflam и Thermowatt.

Компания сообщила, что в 2020 году ее доход составил 1,66 млрд. евро.

Сравнивая с предыдущим отчетным годом, доходы компании незначительно упали (- 2,7%) в глобальном контексте спада, в котором большинство ключевых рынков (например, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Польша, Румыния, Нидерланды, Россия, США, Мексика, Индия и Южная Африка) страдали от сильных сокращений ВВП.

В то же время, скорректированный показатель EBITDA насчитывает 244 млн. евро и скорректированный показатель EBIT - 169 млн. евро, соответственно + 8,6% и + 13,4% по сравнению с 2019 годом.

«В 2020 году, несмотря на сложные условия, мы достигли чрезвычайных результатов, также ускорив много стратегических инициатив», - говорит Паоло Мерлони, исполнительный директор Ariston Thermo. «Мы сосредоточились на цифровой трансформации и пересмотрели много элементов нашей

Организационной модели, чтобы лучше усвоить соответствующий рост за прошлые годы и подготовиться к новым циклам развития. Забегая наперед, мы не переставали инвестировать в технологические инновации, и сейчас мы в очень хорошем положении для дальнейшего роста в средне - долгосрочной перспективе».



