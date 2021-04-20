FLEXIDOME IP starlight 8000i - X новинка Bosch

20 апреля 2021, 9:07

Новая серия X



Компания Bosch представила новую серию FLEXIDOME IP starlight 8000i - X. Камеры доступны в формате HD 1080p и 4MP, предлагают всесторонний динамический диапазон с технологией HDR X (до 144 дБ) для сцен со сложным освещением. Эта новая технология HDR X обеспечивает даже лучший динамический диапазон, чем традиционная HDR, поскольку детали движущихся объектов в сложных сценах освещения отражаются без размытия и артефактов, что приводит к еще более четким изображениям. 1 / 1,8-дюймовый датчик обеспечивает чрезвычайно четкие изображения в сочетании с технологией Starlight X, обеспечивая еще лучшую производительность в слабо освещенных сценах.

Интеллектуальные новинки портфеля IP 8000i являются идеальным решением для критически важных программ со сложными сценами освещения и подвижными объектами.



Надежная конструкция для сложных условий



Дизайн камер FLEXIDOME IP starlight 8000i - X делает их идеальными для сложных внешних ситуаций, поскольку они являются водостойкими (IP6K9K и IP66), вандалостойкими (IK10 +) и имеют диапазон рабочих температур от -50 до +60 градусов Цельсия. Дополнительную поддержку оказывает высококачественное двухслойное покрытие камеры, которое обеспечивает защиту от коррозии.

Удобная инсталляцияБлагодаря функции дистанционного ввода в эксплуатацию и используя бесплатную программу Bosch Project Assistant, монтажники могут планировать, предварительно настраивать и вводить в действие проекты видеозащиты, не касаясь камеры или объектива. Сюда входит возможность панорамирования, наклона, наклона и масштабирования (PTRZ), чтобы направить камеру на необходимое поле зрения. Беспроводные и отдаленные настройки и ввод в эксплуатацию можно сделать позже, как только все камеры будут установлены.