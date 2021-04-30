Нужно ли IT компаниям работать с киберспортивными организациями?

30 апреля 2021, 10:35

Вероятно, что все замечают, какой широкой популярностью в наше время оброс киберспорт. Мало того, что он привлекает к себе все больше и больше интереса со стороны рядовых пользователей, на нем еще и становится реальным заработать через сайты по типу дота 2 бетс. Но, поскольку на сегодняшний день самые большие деньги крутятся в IT индустрии, логично возникает вопрос, о том, есть ли какая-либо перспектива в объединении между этих двух сфер друг с другом. Давайте вместе попробуем узнать ответ на этот вопрос.

Все хорошо понимают, что абсолютно любая серьезная компьютерная игра требует для своей адекватной работы очень существенных вычислительных мощностей. Но, при этом мало кто понимает, что в основной своей массе, вся работа специалистов в сфере разработки игр сводится во многом к программированию.

Например, все физические движки, многие элементы геймплея, ровным счетом, как и множество других важных компонентов игры – прописаны программистами. Вольные IT команды, которые заняты исключительно программированием, могут сотрудничать с киберспортивными организациями для улучшения и обновления их продуктов и услуг. Это будет приносить финансовую выгоду, как первым, так и вторым.

Очевидно, что маркетинг в наше время – важнейший инструмент, позволяющий привлечь массу клиентов и получить финансовую выгоду. В то же время, в IT сфере, традиционные маркетинговые инструменты работают далеко не так хорошо, как при продаже других товаров и услуг.

Действительно неплохо выглядит на этом фоне содружество IT специалистов с киберспортивными организациями. Даже легкое, ненавязчивое упоминание какой-либо подобной конторы на баннере поможет в значительной степени поднять индекс ее популярности среди конкурентов. А больше популярности – означает больше клиентов.

Очевидно, что это далеко не все аспекты, которые положительно влияют на отношения между IT-шниками и киберспортивными организациями. Если рассмотреть процесс их взаимодействия под другими углами, можно найти не меньше других, даже более выгодных и полезных элементов, рождающихся в ходе их совместной работы.