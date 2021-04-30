Нужно ли IT компаниям работать с киберспортивными организациями?

Вероятно, что все замечают, какой широкой популярностью в наше время оброс киберспорт. Мало того, что он привлекает к себе все больше и больше интереса со стороны рядовых пользователей, на нем еще и становится реальным заработать через сайты по типу дота 2 бетс. Но, поскольку на сегодняшний день самые большие деньги крутятся в IT индустрии, логично возникает вопрос, о том, есть ли какая-либо перспектива в объединении между этих двух сфер друг с другом. Давайте вместе попробуем узнать ответ на этот вопрос.
Разработка физических движков и других важных компонентов
Все хорошо понимают, что абсолютно любая серьезная компьютерная игра требует для своей адекватной работы очень существенных вычислительных мощностей. Но, при этом мало кто понимает, что в основной своей массе, вся работа специалистов в сфере разработки игр сводится во многом к программированию.
Например, все физические движки, многие элементы геймплея, ровным счетом, как и множество других важных компонентов игры – прописаны программистами. Вольные IT команды, которые заняты исключительно программированием, могут сотрудничать с киберспортивными организациями для улучшения и обновления их продуктов и услуг. Это будет приносить финансовую выгоду, как первым, так и вторым.Взаимная реклама
Очевидно, что маркетинг в наше время – важнейший инструмент, позволяющий привлечь массу клиентов и получить финансовую выгоду. В то же время, в IT сфере, традиционные маркетинговые инструменты работают далеко не так хорошо, как при продаже других товаров и услуг.
Действительно неплохо выглядит на этом фоне содружество IT специалистов с киберспортивными организациями. Даже легкое, ненавязчивое упоминание какой-либо подобной конторы на баннере поможет в значительной степени поднять индекс ее популярности среди конкурентов. А больше популярности – означает больше клиентов.Выводы
Очевидно, что это далеко не все аспекты, которые положительно влияют на отношения между IT-шниками и киберспортивными организациями. Если рассмотреть процесс их взаимодействия под другими углами, можно найти не меньше других, даже более выгодных и полезных элементов, рождающихся в ходе их совместной работы.