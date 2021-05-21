В BiP появилась функция переноса переписки из WhatsApp

21 мая 2021, 11:45

lifecell обновил функционал мессенджера BiP. Теперь можно переносить историю переписки из WhatsApp в BiP. Экспортировать можно как индивидуальные, так и групповые чаты.



Новая функция позволит пользователю сохранить историю переписки, если он решил удалить WhatsApp. Сейчас функция доступна только для WhatsApp, но в будущем переносить переписку можно будет из других мессенджеров.

Для того чтобы перенести историю сообщений из WhatsApp в BiP, нужно:

• Запустить WhatsApp и открыть чат, который нужно перенести;

• Нажать на три точки в правом верхнем углу;

• Выбрать меню «Ещё», а потом — «Экспорт чата»;

• Решить, как переносить переписку — вместе с медиавкладками или без них;

• В pop-up окне для переноса данных выбрать BiP;

• Дождаться, пока произойдет перенос переписки.



Пользователь может перенести переписку как из существующего чата, так и создать новый. Видео-инструкция переноса сообщений по ссылке.



В обновленном BiP появились и другие функции, которые позволят сделать пользование мессенджером болем удобным. Одной из них является архивация чатов. Она позволяет скрыть индивидуальный или групповой чат из списка, чтобы лучше организовать общение. Во время архивации чат не удаляется и не создается его резервная копия. Пользователь может легко разархивировать чат и вернуть его в общий список чатов.



Стала доступна также стилизация текста. Теперь при написании сообщений можно применять полужирный шрифт или курсив, зачеркивать или подчеркивать слово или весь текст.

