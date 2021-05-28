lifecell предоставил возможность подписываться на контент Edugames "Умники"

28 мая 2021, 11:15

lifecell предлагает абонентам новую услугу — подписку на развивающий контент приложения Edugames "Умники" на срок от 1 дня до 9 месяцев.

После оформления подписки трафик на пользование приложением не тарифицируется.

Интерактивное обучение становится все более популярным в мире из-за стремительного роста популярности смартфонов и планшетов, а также популяризации онлайн-обучения. Диджитал-оператор lifecell тоже следует мировому тренду и предлагает своим абонентам возможность пользоваться Edugames "Умники" по подписке. Приложение содержит более 16 тыс. различных заданий по разным предметам для дошкольников и младших школьников.



Отличие этого приложения заключается в том, что его интерактивные задания разработаны в соответствии со школьной программой для 1-4 классов и активно используются педагогами в обучении. Сейчас уже доступны задания по математике и украинскому языку, а по предмету "Я исследую мир" находятся на стадии разработки. Все задачи соответствуют требованиям НУШ и одобрены МОН Украины для использования в начальной школе.



Преимущества использования подписки для абонентов lifecell:

- Доступные сроки — 1 день, 1, 3 или 9 месяцев;

- Пользование приложением после подписки не тарифицируется;

- Возможность оплатить услугу с мобильного счета или банковской карточкой.



Приложение предусматривает бесплатный тестовый период для новых пользователей, который составляет 2 дня.