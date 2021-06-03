Uber запускает опцию “Uber Comfort” для комфортных и недорогих поездок

3 июня 2021, 12:45

С сегодняшнего дня Uber в Мариуполе и Херсоне предлагает своим пользователям новую опцию для совершения более комфортных поездок.

В дополнение к UberX пользователи Uber теперь также могут выбрать опцию Comfort в приложении Uber и заказать доступную поездку в комфортном автомобиле с опытным водителем с высоким рейтингом.



Заказывая поездку Uber Comfort, которая по цене будет немного дороже, чем UberX (в среднем на 20% больше), пользователь получит комфортабельный автомобиль с бÓльшим пространством для ног, а заказ примет опытный водитель с высоким рейтингом. Кроме того, пассажиры могут указать свои предпочтения, когда речь идет о поездке: они могут выбрать один из трех вариантов температурного режима и заранее указать в приложении перед началом поездки, предпочитают ли они ехать в тишине или поговорить. Более того, водитель ждет в пункте посадки до десяти минут за небольшую доплату, поэтому не нужно беспокоиться, если встреча немного задерживается.



В дополнение к несложному заказу поездки через приложение, пользователю доступны обычные преимущества приложения Uber, такие как прозрачная, заранее известная информация о ценах, простая оплата через приложение или наличными, а также многочисленные функции безопасности и информация о поездке и водителе.



Как работает Uber Comfort:

1. Откройте приложение

2. Выберите пункт назначения

3. Выберите опцию Comfort

4. Подтвердите место посадки

5. Водитель приедет через несколько минут.



