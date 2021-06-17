Як вибрати вживаний ноутбук?

17 июня 2021, 18:15

Сьогодні придбати якісний ноутбук буде доволі непросто, особливо, якщо у вас обмаль коштів. Якісні нові ноутбуки коштують немало, тому доволі часто доводиться шукати альтернативи. Наприклад, вживані ноутбуки можуть стати прекрасною альтернативою. Вони практично нічим не відрізняється від сучасних моделей, а от ціна розглянутих девайсів дійсно приваблива. За технічними характеристиками вони всього на декілька років відстають від актуальних моделей, а у деяких випадках навіть різниця з прийнятим стандартом практично відсутня. Це доволі вигідна покупка, оскільки ви отримаєте хороший ноутбук та зекономите кругленьку суму.

Якщо вам недостатньо причин, чому варто купувати вживані ноутбуки, тоді розглянемо декілька їх переваг:

Висока продуктивність пристроїв. Стрімкий розвиток технологій дозволяє кожен рік випускати якісніші ноутбуки. Хоча по своїм властивостям розглянуті моделі практично нічим не поступаються пристроям, які з’явились на ринку ще п’ять років тому. Загалом це стосується продуктивності, хоча окремі системи все ж зазнали якісних змін, які дозволяють говорити, про те що технології не стоять на місці. Проте загалом вони можуть впливати на роботу професіоналів, а не людей, які купують прилад для виконання рядових завдань. До того ж на ринку часто виникають ситуації, коли вживані ноутбуки від хороших компаній можуть за певними характеристиками перевершувати нові прилади середнього класу.

Яскрава картинка. Раніше від покупки вживаного приладу утримував той факт, що вони мали менш якісний екран. Загалом ще кілька років тому так воно було, але з 2012 року практично всі ноутбуки почали використовувати світлодіодне підсвічування. Тому якщо ваш аргумент "проти" саме у цьому, він сам по собі відпадає, як неактуальний. Картинка на вживаних ноутбуках практично нічим не відрізняється від найсучасніших моделях.

Можливість як завгодно модернізовувати прилад. Навіть якщо ноутбук був випущений п’ять років тому, до нього з легкістю можливо підібрати комплектуючі. Тому, за бажання, можна збільшувати оперативну пам’ять, поставити інші деталі, які зроблять прилад більш продуктивним. До того ж обійдеться ця операція доволі недорого.

Не дивлячись на те, що прилади вживані, на них надається гарантія. Вона залежить від місця де ви купуєте ноутбук. Зазвичай гарантійний термін складає від 6 місяців до року.

Доступна ціна. Ціни на вживані ноутбуки відносно невисокі. Особливо якщо проводити порівняння з новими ноутбуками, які тільки вийшли на ринок. Доцільно зачекати кілька років до того, як ціна впаде, та придбати ноутбук уже по нижчій ціні. Звісно, можуть з’явитись новіші аналоги, але вірогідно, що вони мало чим відрізнятимуться від моделі, яка вам сподобалась. Тому покупка може бути дійсно вигідною.

Багато хто вважає, що вживана техніка має свої недоліки. Але навіть їх можна повернути на свою користь. Наприклад, знати на що звернути увагу, щоб не придбати модель, яка менш якісна ніж інші.

Практично кожен ноутбук, який уже переживав експлуатацію має певні недоліки. Хота це упереджене відношення до подібної техніки, оскільки часто проблеми мінімальні, і ніяк не заважають використовувати ноутбук у подальшому. Хоча все ж деякі проблеми виникають набагато частіше ніж інші, тому варто звернути на них особливу увагу.

- Недовга автономна робота. Головна перевага ноутбука криється у його автономності. Але якщо навіть новий ноутбук не відрізнявся тривалою автономністю, вживана модель взагалі буде працювати нетривалий час. Хоча вихід є, оскільки старий акумулятор запросто можна замінити.- Недостатня кількість сучасних інтерфейсів. Зазвичай, такі проблеми виникають, коли йде мова про старі моделі. Але навіть якщо деякі з них відсутні, йде мова про специфічні функції, які звичайному користувачу можуть ніколи не знадобитись. Тому немає причини за ними жалкувати.

Також варто звернути увагу на зовнішні дефекти, які можуть стати причиною внутрішніх поломок. Тому ідеально, якщо ноутбук продається зовсім без них. Сьогодні вибір настільки широкий, що це не стане проблемою.