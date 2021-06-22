Что проверить и как избежать непредвиденных ситуаций перед путешествием

Если путешествовать с комфортом и в удовольствие - выбирайте Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского!
Перед путешествием следует помнить, что пандемия COVID-19 и сейчас вносит свои коррективы. Поэтому отправляясь за границу - по делам, к друзьям или родственникам, на учебу или отдых, стоит учесть ограничения.
Собираясь в другую страну помните, что вся ответственность лежит исключительно на вас.
Чтобы избежать проблем при регистрации на рейс, учитывайте следующее: перед приобретением авиабилетов и бронированием отеля, проверьте условия для въезда в ту или иную страну. Данную информацию можно найти на сайтах МИД, пограничной и миграционной служб, а также посольств или консульств страны, в которую летите, также вы можете обратиться в авиакомпанию.
Проверьте следующее:
- Разрешен ли въезд в страну с любой целью, включая туристическую;
- Необходимость сдачи ПЦР-теста на COVID-19, срок его актуальности и для всех ли членов семьи он нужен;
- Требуется ли страховой полис и необходимо ли заполнить специальную форму электронной регистрации;
Учесть все нюансы заранее, подключить осведомленность и дисциплину - все это вместе позволит вам избежать проблем, финансовых потерь и главное - сохранить нервы.
Помните и о базовых правилах:
- за 24 часа до рейса уточните время вылета;
- проверьте наличие всех необходимых документов для путешествия;
- в аэропорт отправляйтесь с учетом пробок и непредвиденных ситуаций;
- прибыть в терминал стоит не позднее чем за 3-4 часа до рейса;
Начать путешествие из столичного аэропорта - это хорошее начало и гарантия вашего отличного настроения!
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