Sabre работает с GOPASS Global, чтобы снизить тревел-риски

30 июня 2021, 10:45

Sabre Corporation сообщает о сотрудничестве с GOPASS Global, платформой по управлению рисками в сфере путешествий.

Цель этого партнерства – предоставить всей туристической отрасли доступ к революционным возможностям анализа рисков биологической безопасности, связанным с распространением COVID-19.

Решения GOPASS Global помогают деловым путешественникам и туристам с уверенностью возобновить поездки благодаря передовой аналитике, которая дает единое представление обо всех факторах риска биобезопасности в путешествии. Присоединяясь к Sabre Developer Partner Platform, GOPASS Global сможет повысить свою конкурентоспособность на мировом туристическом рынке, а также расширить возможности открытой инновационной платформы Sabre, соединяющей спрос и предложение в индустрии туризма.

Функционал GOPASS по управлению тревел-рисками уже доступен туристическим агентам по всему миру. Благодаря интеграции с Sabre API для поиска и бронирования путешествий GOPASS рассчитывает показатели риска для каждого варианта поездки и отображает эту информацию агентам, которые теперь смогут качественнее консультировать своих клиентов.

«Для того, чтобы индустрия туризма вновь заработала, восстановилась и начала расти, нам крайне важно уметь снижать и смягчать риски, чтобы вновь вселить уверенность в поездках как туристам, так и деловым путешественникам, – отметил Марк Рэдфорд (Mark Radford), CEO GOPASS Global. – Безусловно, туристы хотят знать о потенциальных тревел-рисках, чтобы избежать или снизить их вероятность в путешествиях. Однако это особенно важно для деловых поездок, ведь мы учимся жить и работать в условиях пандемии. Когда речь идет о командировках, компании должны быть уверены в том, что они серьезно подходят к заботе о своих сотрудниках. Поэтому очень важно, чтобы агенты и сами путешественники имели под рукой всю информацию, которая потребуется им при планировании поездок, чтобы принимать правильные решения».

Используя технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, GOPASS Travel Risk Optimizer предоставляет комплексный анализ всех аспектов путешествия и их подверженности рискам, включая ограничения, действующие на прилете и при вылете, маршруты полета и возможности транзита, аэропорты, авиакомпании, типы воздушных судов, классы обслуживания и рекомендации по поездкам.

Алгоритмы GOPASS Global также оценивают условия в странах, включая эпидемиологический уровень, государственную политику и надежность данных. Сложив все вместе, агенты получают оценку риска по 10-балльной шкале для каждого перелета, что позволяет объективно определять самые безопасные варианты.

«Широкий портфель сервисов Sabre позволяет партнерам-разработчикам создавать ценность на протяжении всего путешествия: от идеи и бронирования поездки до послепродажной поддержки. Мы рады поддержать GOPASS Global как одного из одобренных партнеров Sabre, – отметил Маркос Пинедо (Marcos Pinedo), вице-президент по партнерским решениям Sabre Travel Solutions. – GOPASS Global помогает упростить и сократить процесс поиска и бронирования для агентов, предоставляя им необходимую информацию в момент выбора предложения. Таким образом, они могут стать настоящими тревел-экспертами, а путешественники – с уверенностью возобновить поездки. Работа с GOPASS Global отражает неизменную приверженность Sabre к партнерству в сфере туристических технологий во времена, когда сотрудничество становится важнее, чем когда-либо».