Apple удалила из App Store сервис знакомств Unjected

2 августа 2021, 12:15

Apple удалила из своего магазина приложений гибридный сервис для общения и знакомств Unjected, заявив, что тот в «неприемлемом» ключе упоминает темы и концепции, связанные с пандемией COVID-19.

В описании приложения упоминалось, что Unjected предназначен для знакомств пользователей, поддерживающих «медицинскую автономию и свободу слова». Известно, что сервис уже имеет проблемы и с Google — не исключено, что в ближайшем будущем он исчезнет и из Google Play, хотя пока данное ПО ещё можно скачать. Его популярность среди пользователей Android относительно невелика, чуть больше тысячи загрузок.



По информации Apple в сервисе публиковались ложные заявления об использовании вакцин в качестве биологического оружия, для модификации генов и даже подключения к сетям 5G. Хотя Google пока и не отправила программу на заслуженный отдых, но ещё 16 июля предупредила владельцев о необходимости удалить дезинформацию в течение двух недель. По некоторым данным, создатели временно удалили соответствующие заявления, но один из создателей приложения, некто Шелби Томпсон (Shelby Thompson) обещает позже восстановить данные.



У сервиса также есть аккаунт и в Instagram, в котором продвигается в основном свобода слова — например, создатели воздерживаются от продвижения теорий, утверждающих, что mRNA-вакцины изменяют ДНК.



Apple и Google уже довольно давно и недвусмысленно высказались о том, что не намерены сохранять в своих магазинах приложения, пропагандирующие отказ от вакцинации. Известно, что Unjected пыталась применять «партизанскую» тактику, поощряя пользователей iOS не использовать ключевых слов и словосочетаний и использовать прочие трюки, чтобы избежать внимания владельцев магазина — по мнению Apple, одна только попытка обмануть систему уже вполне позволяет создателям рассчитывать на перманентный бан.

(С) 3dnews.