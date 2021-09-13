Виды и стратегии ставок на сумо

На победителя схватки
Самые популярные ставки на спорт – на победителя встречи. В линии букмекера они обозначаются как П1 и П2 – победа первого и второго сумоиста соответственно. Лишь немногие букмекеры предоставляют возможность поставить на основные исходы во время схватки. В основном пари принимаются перед стартом событий.На чемпиона турнира
Долгосрочные рынки пользуются большим спросом среди бетторов. Поставить на чемпиона соревнований можно прямо сейчас. Как правило, котировки на главного претендента варьируются от 2 до 3.На тотал удачных схваток
Во время одного соревнования сумоистам приходится проводить большое количество встреч. Это как в футболе или хоккее, когда команды играют по круговой системе. Многие букмекеры принимают ставки на тотал больше/меньше выигранных поединков сумоистов. Значение тотала зависит от мастерства участника. Для одного тотал будет 3,5, а для второго – 5,5.
Ставка с тоталом сыграет, если беттор верно укажет, меньше, или больше определенного значения будет побед у спортсмена по итогам всего турнира. Оформить данный вид пари можно через приложения букмекера. Попробуйте скачать Pin Up bet на свой телефон для данного вида ставки.На победу в бою спортсмена более низкого уровня
Как указывалось выше, букмекеры принимают ставки на сумоистов из различных лиг. Но не всегда разница в классе настолько большая, как это бывает в ставках на футбол или в хоккее. Поэтому весьма перспективно ставить на менее рейтингового участника, но с хорошим коэффициентом. Достаточно будет выиграть одну из двух подобных ставок, чтобы получить суммарный доход.На изменение ранга бойца
По результатам соревнований происходит изменение ранга участников. Одни повышаются в статусе, а вторые понижаются. На эти события и принимаются ставки букмекерами. Заключить пари можно как перед стартом турнира, так и во время его проведения.Стратегии ставок на сумо
Чаще всего бетторы ставят на победителей схваток, используя метод догонов. Реже заключают пари на чемпионов в долгосрочных ставках.
На победителей схваток эффективно ставить, используя стратегию Д’Аламбера. На первых стадиях крупных турниров, пока явные лидеры одерживают убедительные победы, можно присмотреться к уровню участников. По прошествии недели можно приступать к ставкам. Поскольку в сумо есть только два исхода, то стратегии с догоном будут уместными.
Метод Д’Аламбера заключается в том, что мы вначале заключаем пари на определенную сумму. Для простого счета пусть это будет 100 рублей, но не более 5 % от банка. Если ставка сыграла, следующая будет такой же. Если проиграла, то увеличиваем ее размер на 100%. Проиграв несколько подряд пари, мы можем отыграть предыдущие. Главное, чтобы коэффициент на победителя был не ниже 2.
Чтобы получать стабильный профит в ставках на сумо, важно учитывать статистику личных встреч соперников. В арсенале многих сумоистов есть определенные приемы для конкретных бойцов. Зная о характере предыдущих взаимоотношений соперников, можно заключать выгодные сделки и не попадать в длинные проигрышные серии.
Плюсом данной методики является тот факт, что Д’Аламбер – это не агрессивный догон. Беттор не сможет за короткое время слить банк.
Минусом можно назвать отсутствие гарантий стабильного дохода. Очень многое зависит от правильного выбора спортсменов.
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