Виды и стратегии ставок на сумо

13 сентября 2021, 12:17

В росписях большинства букмекерских контор содержится стандартные набор рынков для сумо. Рассмотрим основные из них.

Самые популярные ставки на спорт – на победителя встречи. В линии букмекера они обозначаются как П1 и П2 – победа первого и второго сумоиста соответственно. Лишь немногие букмекеры предоставляют возможность поставить на основные исходы во время схватки. В основном пари принимаются перед стартом событий.

Долгосрочные рынки пользуются большим спросом среди бетторов. Поставить на чемпиона соревнований можно прямо сейчас. Как правило, котировки на главного претендента варьируются от 2 до 3.

Во время одного соревнования сумоистам приходится проводить большое количество встреч. Это как в футболе или хоккее, когда команды играют по круговой системе. Многие букмекеры принимают ставки на тотал больше/меньше выигранных поединков сумоистов. Значение тотала зависит от мастерства участника. Для одного тотал будет 3,5, а для второго – 5,5.

Ставка с тоталом сыграет, если беттор верно укажет, меньше, или больше определенного значения будет побед у спортсмена по итогам всего турнира. Оформить данный вид пари можно через приложения букмекера. Попробуйте скачать Pin Up bet на свой телефон для данного вида ставки.

Как указывалось выше, букмекеры принимают ставки на сумоистов из различных лиг. Но не всегда разница в классе настолько большая, как это бывает в ставках на футбол или в хоккее. Поэтому весьма перспективно ставить на менее рейтингового участника, но с хорошим коэффициентом. Достаточно будет выиграть одну из двух подобных ставок, чтобы получить суммарный доход.

По результатам соревнований происходит изменение ранга участников. Одни повышаются в статусе, а вторые понижаются. На эти события и принимаются ставки букмекерами. Заключить пари можно как перед стартом турнира, так и во время его проведения.

Чаще всего бетторы ставят на победителей схваток, используя метод догонов. Реже заключают пари на чемпионов в долгосрочных ставках.

На победителей схваток эффективно ставить, используя стратегию Д’Аламбера. На первых стадиях крупных турниров, пока явные лидеры одерживают убедительные победы, можно присмотреться к уровню участников. По прошествии недели можно приступать к ставкам. Поскольку в сумо есть только два исхода, то стратегии с догоном будут уместными.

Метод Д’Аламбера заключается в том, что мы вначале заключаем пари на определенную сумму. Для простого счета пусть это будет 100 рублей, но не более 5 % от банка. Если ставка сыграла, следующая будет такой же. Если проиграла, то увеличиваем ее размер на 100%. Проиграв несколько подряд пари, мы можем отыграть предыдущие. Главное, чтобы коэффициент на победителя был не ниже 2.

Чтобы получать стабильный профит в ставках на сумо, важно учитывать статистику личных встреч соперников. В арсенале многих сумоистов есть определенные приемы для конкретных бойцов. Зная о характере предыдущих взаимоотношений соперников, можно заключать выгодные сделки и не попадать в длинные проигрышные серии.

Плюсом данной методики является тот факт, что Д’Аламбер – это не агрессивный догон. Беттор не сможет за короткое время слить банк.

Минусом можно назвать отсутствие гарантий стабильного дохода. Очень многое зависит от правильного выбора спортсменов.

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