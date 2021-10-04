Как проходил второй национальный фототур "Открывай Украину с ОРРО"

4 октября 2021, 14:24

Видели ли вы вторую по величине пустыню Европы? Известно ли Вам, что в Германии есть живописный островок Оршольц — близнец украинской фотолокации?

Знали ли Вы, что недалеко от Киева можно покормить оленей в их естественной среде обитания и увидеть, как купаются буйволы? Честно говоря, обо всех чудесах, которые наша родина прячет в разных уголках своей территории, мы тоже и не догадывались. Пока не организовали национальный фототур.

Созданный в прошлом году проект «Открывай Украину с ОРРО» был призван разнообразить жизнь во время локдаунов и популяризировать путешествия по родной стране. Но компания ОРРО AED Украина обнаружила, что желающих открывать Украину, находить ее самые сокровенные локации и запечатлевать неповторимое величие и красоту на камеры смартфонов множество, даже когда суровые локдауны остались позади. Поэтому в разгар лета компания объявила второй национальный фототур.



В фототур пригласили владельцев смартфонов OPPO, а также их друзей — по 10 человек в каждый регион. Чтобы принять участие в розыгрыше путешествия, достаточно было оставить комментарий под публикацией на странице бренда в Instagram и тегнуть друга, с которым участник хотел бы отправиться в путь. В этом году ОРРО AED Украина предложила участникам 5 небанальных маршрутов: экопарк «Медвино» и Межигорье, Черноморск и устричная ферма, Херсон и Олешковские пески, Запорожье и Хортица, Черновцы с посещением украинского Хогвартса и Залещиков.

Первая группа фотопутешественников исследовала Киевскую область, а именно невероятный экопарк «Медвино» и Межигорье. В экопарке туристов ждало целое фотосафари. Они смогли увидеть животных в естественной среде обитания и зафиксировать их на камеры смартфонов ОРРО, способные делать четкие и детальные снимки движущихся объектов.Межигорье, которое, по легенде, любил посещать сам Тарас Шевченко, — уникальная природно-историческая местность. Здесь туристы увидели Хонку и дебаркадер «Галеон», посетили искусственное озеро, которое питают десять артезианских скважин, покормили кроликов и оленей.

Вторая группа фототуристив открывала красоту Украины Южной — в Одесской области. Здесь они увидели едва ли не единственный оазис нетронутой природы на черноморском побережье — Тилигульский лиман. Отобразить его невероятную беззаботность и величие помог панорамный режим смартфонов ОРРО и широкоугольная камера, способная зафиксировать каждую деталь пейзажа. Впечатление от природной красоты дополнила первая украинская устричная ферма «Устрицы Скифии», где участники полакомились свежайшим деликатесом под бокал игристого.

Не обошлось путешествие по Одесской области и без посещения ее центра — Одессы с ее тенистыми двориками и колоритной архитектурой. Кроме того, участники посетили судоремонтный завод в Черноморске, где проводилась плановая реновация флагмана украинского военного флота — фрегата «Гетман Сагайдачный». Еще одной остановкой на маршруте стал действующий бункер, в котором сохранилось 100 % оборудования и оснащения. И хотя освещение было некомфортным для съемки, режим Night Mode на смартфонах ОРРО помог уловить все детали даже начинающим фотографам.«Незабываемые впечатления и эмоции, которые останутся на всю жизнь. Спасибо за такой чудесный день. Спасибо за возможность принять участие в нереально крутом гиве и отправиться в путешествие по Украине. Успехов и процветания компании OPPO! Мы с вами», — сказала Анна Полищук после тура по Одесской области.

Херсонская область стала следующим пунктом национального фототура «Открывай Украину с ОРРО». Здесь фотопутешественники познакомились с легендами старинного Херсона, своими глазами увидели катакомбы, расположенные по всему городу, и самые необычные уличные часы в Украине. Посетили и один из самых известных природных объектов Украины — Национальный природный парк «Олешковские пески», вторую по величине пустыню Европы.

Яркое солнце и блики песка создают довольно сложные условия для фотографов и требуют специальных настроек. Но смартфоны ОРРО делают все автоматически благодаря чрезвычайно умным АI-технологиям, которые корректируют экспозицию и баланс белого.

А завершилось путешествие по Херсонской области в Станиславе на Херсонских горах, которые еще называют Херсонским Гранд Каньоном.

Один из туристов, Михаил Герасименко, поделился впечатлениями от поездки: «Замечательный тур с волшебными локациями. Вот уже второй день из головы не выходит место волшебных людей. Красота ошеломила. Гид — молодец: очень интересно рассказывал, хорошо осведомлен об истории своего города и не только. Представительница ОPPO — крутая активная девушка. Очень хорошо все организовала».



Четвертая группа открывала Запорожье и колыбель казачества — Хортицу. Сначала туристы познакомились с Днепрогэсом — самой старой гидроэлектростанцией на Днепре. Запечатлеть этот невероятный индустриальный объект удалось благодаря многократному зуму смартфонов ОPPO, позволяющему делать четкие, детальные снимки при любом освещении и с любого расстояния. Следующей остановкой стал остров Хортица, относящийся к семи чудесам Украины, а дальше фотопутешественники открывали для себя Запорожье.



Виктория Грицына называет Запорожье своим родным городом, но все равно открыла для себя много интересного. «Море впечатлений и эмоций, — говорит она. — Несмотря на то что Запорожье — мой родной город, узнала много нового. Представительница компании OPPO Наталья, которая была с нами, очень доброжелательная. Понравилась и экскурсовод Вероника, которая рассказывала интересные истории. Замечаний к организации нет: хороший маршрут, вкусный сытный обед, удобный трансфер».

Последним этапом нынешнего фототура стало путешествие в Черновцы. Здесь участники испытали на себе целебные свойства серебряного источника Свято-Иоанно-Богословского Крещатицкого монастыря, полюбовались панорамой Залещиков и архитектурой Черновицкого национального университета, который с 2011 года входит в Список ЮНЕСКО. Прогулка по Черновцам — красивому европейскому городу с уникальным колоритом — стала достойным завершением увлекательного путешествия.

Задание сделать множество невероятных снимков участники выполнили и даже перевыполнили. Каждую фотографию оценила известный фешен-фотограф Анна Гольцберг. В Instagram-аккаунте OPPOUkraine были опубликованы шесть снимков, отобранных экспертом, а затем подписчики путем голосования определили тройку лучших. Авторами этих работ оказались Николай Полищук, Елена Романчук и Владислав Сыровой. Победители получили в подарок смартфоны популярной А серии, которую поклонники бренда любят за универсальность, превосходные возможности фото- и видеосъемки, мощный аккумулятор, высокую производительность и множество функций для насыщенной и активной жизни.

После завершения проекта участники охотно делились позитивными фидбэками и расспрашивали о планах на следующий фототур. Следует отметить, что в этом году в поездку отправились несколько участников с прошлого года, которые вдохновились первым фотопутешествием, вновь приняли участие и выиграли поездку.

«Все было невероятно, — поделился впечатлениями один из туристов, Виталий Головко. — Масса положительных эмоций и впечатлений! Выиграл путешествие во второй раз: в прошлом году также ездил в фототур. Большое спасибо компании и организаторам!»

ОРРО AED Украина, отличающаяся современными взглядами на жизнь, — дог-френдли-компания. Поэтому в этом году, как и в прошлом, с нами путешествовали домашние любимцы участников — собаки. К тому же ОРРО AED Украина искренне радуется, когда в поездку берут детей и приобщают их к изучению нашей прекрасной страны.



Проект охватил в общей сложности более 3,5 миллионов человек, из которых 90 тысяч - прочитали статью о «Путешествиях по Украине с камерофонами наготове», более 500 владельцев смартфонов OPPO непосредственно приняли участие в конкурсе и более 27 тысяч отреагировали на наши публикации в социальных сетях. В компании ОРРО AED Украина уже начали искать идеи для следующего фототура «Открывай Украину с ОРРО».

«В Украине множество интересных маршрутов и живописных уголков, о которых украинцы даже не слышали, — сказала менеджер проекта и PR lead компании ОРРО AED Украина Ольга Бабурина. — Организовывая первый фототур, мы стремились подарить людям, уставшим от пандемии и ее последствий, немного позитива. Но, путешествуя по стране, наблюдая эмоции участников, поняли, что многие украинцы даже не догадываются, насколько прекрасна и разнообразна их родина. Теперь наша главная задача — показать эту красоту и величие как можно большему количеству людей. Компания ОРРО AED Украина однозначно за фототуры по Украине и приглашает всех желающих присоединиться к участникам в следующем году».