Технология NEO vision в телевизорах ERGO модельного ряда 2021 года

11 октября 2021, 13:15

Вместо того, чтобы улучшать изображение, эта функция фактически строит его с нуля и доводит до идеала настолько, насколько это возможно.

Это достигается благодаря применению технологии анализа и глубокого преобразования картинки в зависимости от типа сцены. Сначала процессор телевизора раскладывает изображение на отдельные пиксели, далее обрабатывает полученные данные с помощью технологии кластерного анализа, а затем выводит на экран уже новую, оптимизированную картинку. Цель функции Neo Vision - достижение реализма изображения, и это удалось воплотить в новой линейке телевизоров ERGO.Именно реалистичность картинки - главное преимущество Neo Vision. Реализм достигается путем сбалансированной оптимизации таких показателей, как глубина и насыщенность цветов, а также высокая контрастность именно в тех участках, где это действительно нужно. Даже динамичные сцены воспроизводятся плавно, четко и без размытия, поэтому картинка всегда реалистичная и яркая.Neo Vision максимально применяет как аппаратные, так и программные возможности, вследствие чего постоянно определяет оптимальные значения цвета и яркости для каждого пикселя в зависимости от типа изображения на экране телевизора. Эта функция запатентована и реализована только в телевизорах ERGO, и благодаря технологии Neo vision вы узнаете, что изображение может быть не только технически качественным, оно может быть роскошным, и теперь эта роскошь принадлежит вам!