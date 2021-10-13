Пандемия ускорила развитие рынка медицинских технологий

13 октября 2021, 11:15

Пандемия коронавируса ускорила темпы развития отрасли медицинских технологий в Украине. При этом глобально рост рынка превысил прогнозы прошлых лет на 73%.

Вместе с запросом на диагностику заболеваний на ранних этапах, решения телемедицины и другие medtech-проекты, увеличился спрос и на ІТ-специалистов. По данным ІТ-компании GlobalLogic, с начала 2020 года количество украинских инженеров на проектах в области медицины выросло на 35%.



Глобально с 2013 года отрасль телемедицины по объему выросла в 4 раза и уже в 2020 году достигла 62,45 млрд долларов США. При этом рынок развивается быстрее, чем предполагалось согласно с базовом сценарием до пандемии – рост на 73% превысил прогнозы прошлых лет. Согласно докладу Global Telehealth Market, рынок телемедицины будет расти в среднем на 26,5% ежегодно и достигнет 475,5 млрд долларов США до 2026 года.



Мировые medtech-компании расширили спектр услуг и технологий с увеличением спроса на цифровую медицину. Так, две трети из них ожидают, что через 4 года онлайн-каналы составят более 20% их дохода. В 2020 году 80% медицинских компаний перераспределили более 20% своих маркетинговых затрат на цифровые каналы.



Развитие медицинских технологий ускорилось и в Украине. Среди самых масштабных medtech-разработок, с которыми работают украинские специалисты GlobalLogic, – инструменты телемедицины, платформы для клинических исследований, системы для автоматического введения лекарств в организм человека, решения для диагностики заболеваний на ранних этапах с помощью искусственного интеллекта. В целом это более 100 продуктов разной сложности.



"Украинские инженеры имеют сильную экспертизу в медицинских технологиях, а разработки, к которым присоединяются специалисты, спасают жизни миллионов людей во всем мире. GlobalLogic создает медицинские ІТ-продукты более 15 лет и каждый из них сертифицирован в зависимости от потенциального воздействия на жизнь и здоровье человека. Кроме того, с увеличением количества активных медицинских проектов, наша медтех-команда становится больше. За прошлый год она выросла на 35% по сравнению с 2019 годом. Наши инженеры разрабатывают как более сложные устройства, так и медицинское программное обеспечение для клиник, карет скорой помощи и т.д.", – комментирует Наталья Сиромаха, младшая вице-президентка по инжинирингу в GlobalLogic.



Глобальный спрос растет не только на решения в сфере телемедицины. Так, медицинские учреждения и компании все больше внедряют технологии искусственного интеллекта, интернета вещей (ІоТ), VR/AR и машинного обучения. К 2026 году объем рынка искусственного интеллекта вырастет в 9 раз и превысит 45 млрд долларов США. А доля медицинских разработок с использованием AR/VR-технологий достигнет 95 млрд долларов США в течение следующих семи лет. Усложнение операций, потребность в более инновационных решениях и спрос на онлайн-обследования способствуют росту всех сегментов рынка медицинских разработок в Украине и мире.



За время пандемии пользователи стали чаще обращаться к сервисам онлайн-медицины, что стимулировало спрос на ІТ-решения со стороны medtech-поставщиков. В марте 2021 ежемесячно во всем мире 9 млн человек пользовались сервисами телемедицины, а в пик пандемии эта цифра достигла 12 млн. За год количество виртуальных визитов к врачам выросло в 38 раз.



Для исследования компания использовала внутреннюю статистику и данные из открытых источников, таких как McKinsey, Global Telehealth Market, Accenture и тому подобное.