lifecell розвиватиме smart-проекти в Житомирській області

21 октября 2021, 11:15

Голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунченко та представники депутатського корпусу підписали Меморандум з Ісметом Язиджи, головним виконавчим директором lifecell.

В документі зазначили плани щодо впровадження спільних smart-проектів у області.



На офіційній зустрічі голова Житомирської ОДА Віталій Бунченко, представники депутатського корпусу Обласної ради та головний виконавчий директор lifecell Ісмет Язиджи обговорили стратегію співпраці між областю та діджитал-оператором. Реалізація планів планується до 2026 року. Компанія lifecell, Житомирська ОДА та Обласна Рада домовилися спільно впроваджувати нові технології задля цифрової трансформації області. Головна мета співпраці - реалізація концепції Smart Region у області.



На зустрічі було підписано тристоронній Меморандум, який визначив такі пріоритетні напрямки співпраці:



Розвиток інженерних рішень для транспортної інфраструктури у Житомирській області;

Розвиток IoT-послуг;

Впровадження проєкту для школярів «lifecell Академія» в школах області;

Співпраця в напрямку надання статистичних даних за відповідними напрямами



та інших технологічних напрямках.



«Якісний інтернет покриття зараз є вимогою часу. Особливо ми це відчули під час пандемії, коли в онлайн пішли робота, навчання та навіть спорт. Проте, завдяки ініціативам Президента та Міністерства цифрової трансформації ми наближаємось до досягнення головної мети – забезпечити можливість підключення майже 100% закладів соціальної інфраструктури по всій області, а це дитячі садочки, школи, лікарня тощо. Це допоможе забезпечити рівний доступ та можливості для кожного українця», – підкреслив голова Житомирській ОДА Віталій Бунченко.



«Наша команда щодня працює над розширенням 4G-покриття в області, щоб жителі Житомирщини могли вчитись та працювати онлайн, отримувати державні послуги та спілкуватися без обмежень. Від початку 2021 року 4G з'явився у 116 нових населених пунктах області, а отже, ще понад 44 тис. осіб отримали можливість користуватися швидкісним інтернетом від lifecell. Ми сподіваємося, що підписання сьогоднішнього Меморандуму дасть потужний поштовх для реалізації smart-проєктів, які здатні суттєво покращити рівень життя мешканців регіону", - прокоментував Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.