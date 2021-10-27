Бізнес клієнти ПриватБанку масово переходять на Smart-ID

27 октября 2021, 9:15

Активними користувачами захищеним кваліфікованим електронним підписом (КЕП) з «хмарною» технологією SmartID у Приват24 для бізнесу на сьогодні вже є більше 160 тисяч підприємців та юридичних осіб.

Як повідомили у банку, Підпис SmartID – це кваліфікований електронний підпис, що є аналогом власноручного підпису.



Підпис SmartID дозволяє відмовитися від необхідності носіння та зберігання електронно цифрового підпису на так званих токенах, flash-носіях чи smart-картках, а також є універсальним рішенням, що виключає проблему сумісності пристроїв, операційних систем, платформ, мов розробки і середовищ використання.



Завдяки цьому сервісу клієнти банку можуть підписувати платежі, документи та звіти, підтверджувати особистість та отримувати послуги онлайн за допомогою свого смартфона. Підпис SmartID гарантує безпечність операцій, адже зберігається в захищеному хмарному сховищі та повністю відповідає вимогам Закону України № 2155 «Про електронні довірчі послуги».



Підпис SmartID є безкоштовним для клієнтів ПриватБанку та доступний із будь-якого вашого смартфона, на якому встановлено мобільний додаток Приват24 для бізнесу. Докладніше про безкоштовну технологію SmartID для користувачів можна дізнатися за посиланням.



За останніми дослідженнями компанії CBR, 71% юридичних осіб та 74% підприємців мають ділові відносини з ПриватБанком.