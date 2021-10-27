Укрпошта встановить нову фронт-офісну систему

27 октября 2021, 10:15

Укрпошта до кінця 2022 року планує замінити застаріле програмне забезпечення у стаціонарних відділеннях на нову фронт-офісну систему, а також повністю автоматизувати роботу пересувних відділень та листонош (у містах і селах).

В рамках фінансування за кредитною програмою ЄБРР було проведено тендер на поставку програмного забезпечення для стаціонарних і пересувних відділень поштового зв’язку. Переможцем за тендерною процедурою ЄБРР стала ірландська компанія Escher Group (IRL) Ltd - світовий лідер трансформації поштових операторів, що запропонувала ціну за контрактом у 7,8 млн євро. Її програмне забезпечення (ПЗ) працює у понад 30 поштових операторів світу.

Завдяки цій угоді Укрпошта запровадить у відділеннях спеціально створену платформу Escher Riposte, що спростить операції та значно покращить швидкість і якість обслуговування клієнтів.

Нове рішення дозволить забезпечити онлайн та офлайн режим роботи із підтримкою надання послуг клієнтам на пристроях із ОС Android. Паралельно із завершенням автоматизації сільських відділень працівники пошти навіть в найменшому населеному пункті перейдуть на електронний документообіг, відмовляться від «паперів» та рахівниць.

Крім послуг в електронному вигляді у пристрої листоноші є весь перелік завдань, які необхідно виконати впродовж робочого дня. Не буде потреби друкувати додатково форми і бланки перед виходом на маршрут. Також зменшиться до мінімуму кількість інформації, яку необхідно вносити при наданні послуг. Також клієнти зможуть розраховуватися як готівкою, так і банківською карткою, не залежно від каналу та місця обслуговування (навіть у селах). Що пришвидшить як внутрішні процеси – формування електронних звітів замість паперових, так і обслуговування клієнтів у відділеннях – скоротиться час обслуговування, оскільки замість друку паперових форм та квитанцій клієнт зможе поставити електронний підпис на екрані пристрою.

«Ми на фінішній прямій, аби цифровізувати всі процеси Укрпошти та повністю відмовитися від «папірців» та рахівниць у відділеннях. Я ставив собі за мету, аби всі процеси в компанії були сучасними і швидкими, щоб наші працівники могли провести будь-яку послугу для клієнта у декілька кліків. Escher, з якою ми укладаємо угоду, є світовим лідером у розробці спеціального програмного забезпечення для поштових адміністрацій. Подібне до нашого ПЗ вони розробляли для пошт Канади, Норвегії, В’єтнаму. Єдина, але дуже важлива різниця для України, яка трохи ускладнює завдання для нашого партнера – це необхідна вимога, аби нова система працювала онлайн та офлайн, із інтернетом чи без. Таким чином, навіть у найвіддаленіших селах, де немає стабільного зв’язку, наші працівники пересувних відділень зможуть так само проводити усі операції в електронному форматі. Усі дані потім автоматично завантажаться, коли команда повернеться на точку базування з хорошим інтернет-покриттям. Впевнений, ці зміни оцінять і працівники, і клієнти», - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Відповідно до умов угоди передбачається постачання 43000 ліцензій на використання цього ПЗ, а також надання додаткових послуг із технічної підтримки впродовж 4 років та доопрацювання ПЗ у разі потреби.

«Пошта України робить усі правильні кроки, щоб позиціонувати себе для подальшого успіху, і для нас велика честь бути частиною цієї трансформації, – сказав Броуді Бюлер (Brody Buhler), генеральний директор Escher. - Ця програма змінить Укрпошту, надаючи їй набагато більшу ефективність, нижчі витрати, збільшуючи дохід, і запропонувавши більшу зручність та більше цифрових послуг для своїх клієнтів. Ми раді допомогти Укрпошті збільшувати дохід від зростання електронної комерції та підтримати її трансформацію на першій та останній милі».

Ірландська компанія Escher Group (IRL) Ltd раніше проводила модернізацію операцій роздрібної торгівлі та інтеграції з усіма каналами електронної комерції і логістики для пошти Канади. Для пошти В'єтнаму - цифрову трансформацію, а для пошти Норвегії – оновлення поточної моделі роздрібних послуг та створення «єдиного вікна» в пунктах обслуговування.

Наступним кроком цифровізації Укрпошти буде впровадження CRM-системи, що дасть можливість аналізувати інформацію про споживачів, бачити історію операцій клієнта, якими послугами він найчастіше користується в Укрпошті.