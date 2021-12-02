Перейти в lifecell теперь можно по упрощенной процедуре

2 декабря 2021, 11:45

С сегодняшнего дня украинским абонентам станет проще сменить оператора, ведь вступила в силу новая процедура MNP, разработанная НКРСИ.



Абоненты, которые переходят в lifecell от других мобильных операторов, смогут получить дополнительные скидки на линейку актуальных тарифных планов. Вот некоторые из них:

- Тариф «Смарт Лайф» с 20 ГБ интернета и 750 мин. на звонки на все мобильные номера в Украине для MNP-абонентов будет стоить 100 грн/4 недели.

- Тариф «Свободный Лайф» с максимальным наполнением (1500 мин. на звонки на все мобильные номера в Украине и безлимитный интернет) для MNP-абонентов будет стоить 150 грн/4 недели.

- Тариф «Просто Лайф» с 250 мин. на звонки на все мобильные номера в Украине и 5 ГБ интернета для MNP-абонентов будет стоить 70 грн/4 недели.



Согласно данным НКРСИ, по состоянию на начало ноября в lifecell перешли 83 854 абонента. Но предыдущая процедура, которая существовала до 01 декабря 2021, была неудобной, сложной и долгой. Отныне сменить оператора с полной сохранностью номера станет гораздо проще:

• Будет применен принцип единого окна (One Stop Shop Process), то есть абонент будет обращаться только к новому оператору, а не к двум, как это было ранее.

• Договор с предыдущим оператором расторгается автоматически.

• Перенос номера будет длиться до одного рабочего дня, а не три, как было раньше.



Упрощенная процедура MNP будет стимулировать конкуренцию между телеком-операторами, что пойдет на пользу украинским абонентам. Уже сейчас пользователи мобильной связи могут сравнить свой тарифный план с предложениями всех украинских операторов, воспользовавшись данной услугой, и выбрать наиболее оптимальное предложение по цене и наполнению. На странице «Порівнятора» собраны тарифы, действующие по всей Украине. На сайте lifecell можно также подобрать тариф, который будет действовать в определенных украинских регионах.